شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من القاهرة حتى الصعيد
ياسر ريان: الأهلي لن يفكر مرة أخرى في ضم أي لاعب من الزمالك
ياسر ريان: النوايا داخل الأهلي مش صافية.. واللاعبون يتحملون الخسارة
المدعية العامة الأمريكية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال ترامب
مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض
أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد اجتماع لجنة التسعير القادم
مشاورات مستمرة.. هل يقبل ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟
شاهد.. لحظة اعتراض مدمرة الصواريخ «رفائيل» لـ ناقلة نفط إيرانية
بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية
وزير خزانة ترامب يتوقع انهيار عمليات ضخ النفط الإيراني.. وأزمة بنزين خانقة
اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لربط مدينة الشروق بمحطة القطار الكهربائي الخفيف
كائن حي في مطبخك.. طرق تخزين الخميرة الطبيعية لسنوات دون فقدان فعاليتها

الخميرة
ريهام قدري

تشهد الخميرة الطبيعية، عودة قوية في عالم التغذية والمخبوزات، بعد أن أثبتت فوائدها الصحية وقدرتها على تحسين جودة الخبز مقارنة بالخميرة التجارية.

ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخميرة تُصنع من تخمير خليط بسيط من الدقيق والماء، لكنها تتحول مع الوقت إلى كائن حي غني بالبكتيريا النافعة والخمائر البرية.

وأوضح مختصون أن الخميرة الطبيعية تساعد على تحسين عملية الهضم، وتقليل تأثير الغلوتين على الجسم، إلى جانب رفع القيمة الغذائية للخبز بفضل إنتاج الفيتامينات والأحماض العضوية أثناء التخمير.

طرق تخزين الخميرة الطبيعية لفترات طويلة

وأشار الخبراء إلى أن الحفاظ على الخميرة الطبيعية لفترات طويلة يتطلب اتباع طرق تخزين دقيقة، أبرزها:

  • التبريد: يمكن حفظ الخميرة في الثلاجة وإطعامها مرة أسبوعيًا للحفاظ على نشاطها.
  • التجميد: تُحفظ في الفريزر بعد تقسيمها إلى أجزاء صغيرة، وتُستخدم عند الحاجة بعد إذابتها تدريجيًا.
  • التجفيف: تُعد من أفضل الطرق للتخزين لسنوات، حيث يتم فرد الخميرة على شكل طبقة رقيقة وتركها حتى تجف تمامًا، ثم تُحفظ في وعاء محكم بعيدًا عن الرطوبة.
  • تحويلها إلى مسحوق: بعد التجفيف، يمكن طحنها لتسهيل استخدامها لاحقًا مع إضافة الماء لإعادة تنشيطها.

وأكد الخبراء أن إعادة تنشيط الخميرة المخزنة تتطلب تغذيتها بالدقيق والماء لعدة أيام حتى تعود بكامل قوتها، مشددين على ضرورة النظافة واستخدام أوعية زجاجية لتجنب تلفها.

وفي ظل تزايد الاهتمام بالأطعمة الطبيعية، يتوقع متخصصون أن تستمر الخميرة الطبيعية في الانتشار، خاصة مع اتجاه المستهلكين نحو خيارات غذائية صحية ومستدامة.

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

شهادات ادخار توفر أعلى عائد شهري

10000 جنيه عائد شهري.. شهادات ادخار في البنك الأهلي بأعلى سعر فائدة

ترامب وميلانيا

"ميلانيا أرملة حامل".. ترامب يطالب بإقالة مذيع تلفزيوني بسبب "نكتة"

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل الأنبا إرميا

الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل الأنبا إرميا ووفد بيت العائلة المصرية

الطواف عكس عقارب الساعة

لماذا الطواف عكس عقارب الساعة؟.. عالم بالأوقاف: يحمل دلالات روحية عميقة

اختبارات برنامج تدريب وعاظ الأزهر على لغة الإشارة

البحوث الإسلامية: انطلاق اختبارات برنامج تدريب وعاظ الأزهر على لغة الإشارة

الصين تستحوذ على 60% من سيارات الركاب الكهربائية عالميا

عرض بكين 2026 .. الصين تكشف عن eVTOL‏ ‏أول طائرة كهربائية عمودية

تراجع مبيعات تويوتا في مارس وسط ضغوط التوترات الإقليمية

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

سباق ناسكار

كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

