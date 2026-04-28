كائن حي في مطبخك.. طرق تخزين الخميرة الطبيعية لسنوات دون فقدان فعاليتها

تشهد الخميرة الطبيعية، عودة قوية في عالم التغذية والمخبوزات، بعد أن أثبتت فوائدها الصحية وقدرتها على تحسين جودة الخبز مقارنة بالخميرة التجارية.

ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخميرة تُصنع من تخمير خليط بسيط من الدقيق والماء، لكنها تتحول مع الوقت إلى كائن حي غني بالبكتيريا النافعة والخمائر البرية.

وأوضح مختصون أن الخميرة الطبيعية تساعد على تحسين عملية الهضم، وتقليل تأثير الغلوتين على الجسم، إلى جانب رفع القيمة الغذائية للخبز بفضل إنتاج الفيتامينات والأحماض العضوية أثناء التخمير.

طرق تخزين الخميرة الطبيعية لفترات طويلة

وأشار الخبراء إلى أن الحفاظ على الخميرة الطبيعية لفترات طويلة يتطلب اتباع طرق تخزين دقيقة، أبرزها:

التبريد : يمكن حفظ الخميرة في الثلاجة وإطعامها مرة أسبوعيًا للحفاظ على نشاطها.

التجميد : تُحفظ في الفريزر بعد تقسيمها إلى أجزاء صغيرة، وتُستخدم عند الحاجة بعد إذابتها تدريجيًا.

التجفيف : تُعد من أفضل الطرق للتخزين لسنوات، حيث يتم فرد الخميرة على شكل طبقة رقيقة وتركها حتى تجف تمامًا، ثم تُحفظ في وعاء محكم بعيدًا عن الرطوبة.

تحويلها إلى مسحوق: بعد التجفيف، يمكن طحنها لتسهيل استخدامها لاحقًا مع إضافة الماء لإعادة تنشيطها.

وأكد الخبراء أن إعادة تنشيط الخميرة المخزنة تتطلب تغذيتها بالدقيق والماء لعدة أيام حتى تعود بكامل قوتها، مشددين على ضرورة النظافة واستخدام أوعية زجاجية لتجنب تلفها.

وفي ظل تزايد الاهتمام بالأطعمة الطبيعية، يتوقع متخصصون أن تستمر الخميرة الطبيعية في الانتشار، خاصة مع اتجاه المستهلكين نحو خيارات غذائية صحية ومستدامة.