العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3% لتصل إلى 111.48 دولار للبرميل

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن العقود الآجلة لـ خام برنت ترتفع 3% لتصل إلى 111.48 دولار للبرميل في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على إيران.

وفي سابق ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 4% خلال تعاملات اليوم، في ظل تصاعد المخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليه من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد من أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط في العالم.

وجاءت مكاسب النفط مدفوعة بتزايد القلق في الأسواق المالية من احتمال انهيار التهدئة القائمة بين واشنطن وطهران، بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة والتوترات السياسية والعسكرية التي لم تُغلق بعد ملف المواجهة بالكامل.

وأشار محللون إلى أن أي عودة للتصعيد قد تؤدي إلى تهديد مباشر لحركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وهو ما ينعكس فورًا على أسعار الخام عالميًا. (رويترز)

وارتفع خام برنت القياسي بأكثر من 4% ليقترب من أعلى مستوياته خلال الأسابيع الأخيرة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) مكاسب مماثلة، مدفوعًا بمخاوف من تعطل الإمدادات أو فرض قيود جديدة على حركة الناقلات في المنطقة.