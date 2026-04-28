الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسام راضي: تفعيل توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز دراسات علوم البرمجيات والذكاء الصناعى

توقيع مذكرة تفاهم بين "جامعة العاصمة" - حلوان سابقاً - وجامعة يوني تونو الإيطالية
توقيع مذكرة تفاهم بين "جامعة العاصمة" - حلوان سابقاً - وجامعة يوني تونو الإيطالية
نوال السيد

تم بمقر السفارة المصرية بروما أمس، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين "جامعة العاصمة" - حلوان سابقاً - وجامعة يوني تونو الإيطالية بروما المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات والأساتذة وإيفاد الطلبة المصريين لتعلم علوم التكنولوجية الحديثة من جامعة العاصمة في المجالات فائقة الحداثة، وفي مقدمتها: الذكاء الاصطناعي، التعلم عن بعد، الاتصالات و ميكاترونيكس. 

وشهد السفير بسام راضى توقيع المذكرة من قبل الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس جامعة "العاصمة"، والدكتورة ماريا أماتا، رئيسة الجامعة الإيطالية "يوني تونو"، وذلك خلال حفل تم تنظيمه داخل مقر السفارة المصرية، بحضور لفيف من الأساتذة المتخصصين في الجامعتين، وعدد من الطلاب.

وصرح السفير بسام راضي بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز المسار الاكاديمي لتعليم العلوم الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تم التواصل خلال الفترة الماضية مع عدد من الجامعات الإيطالية العريقة المتخصصة في تلك المجالات لإبرام تعاون مثمر مع الجامعات المصرية لنقل المعرفة وأحدث الخبرات إلى الجامعات المصرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات باعتبارها هي المستقبل ومن أجل إعداد جيل من الشباب المصرى قادر على توفير قاعدة علمية واعدة في تلك المجالات التي ليس فقط تمثل المستقبل في جميع جوانب الحياة بل توفر لهم فرص عمل واسعة ذات عوائد مالية كبيرة.

من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم قنديل بما تم من توقيع تلك الاتفاقية مع الجانب الإيطالي والتي سوف تعزز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية ونظرائها الإيطالية في مجالات شديدة الأهمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق توجيهات القيادة السياسية المصرية.

وقدم الشكر للسفارة المصرية في روما على دورها المحوري في بلورة تلك الاتفاقية التي تفتح آفاقا واسعة للتعاون ليس فقط مع إيطاليا ولكن مع دول الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك من منح دراسية وتمويل.

من جانبها، ذكرت رئيسة الجامعة الإيطالية يوني تونو أنها فخورة بتلك الاتفاقية التي تتيح التعاون مع أكثر الدول استقراراً وقرباً من الثقافة الإيطالية، وهي مصر، في مجال حساس مثل تكنولوجيا المعلومات، مضيفة أنها تتطلع لزيارة مصر قريباً لدراسة فكرة إنشاء مركز متطور لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة العاصمة، كما قدمت الشكر إلى السفارة المصرية على الأهمية البالغة التي توليها للتعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وإيطاليا.

ضم الوفد المصري الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل، رئيس الجامعة، وحسام محمد كمال، نائب رئيس الجامعة، ومحمود محمد عطية المسلاوي، عميد كلية الهندسة، ومحمد مصطفى عبد الحليم أبو الخليل، نائب عميد كلية الهندسة، وأحمد صلاح الدين محمد
علي، كلية الهندسة، وهشام محمود زريف بدر، كلية الهندسة، والدكتورة رؤى إبراهيم محمد مبارك، كلية الهندسة، والدكتور أحمد حسن حسين، كلية الهندسة، والطالب عمر أحمد رشاد محمود، ومن الجانب الإيطالي ماريا أماتا جاريتو، رئيسة الجامعة، وكليمنتي تشيزارانو، مدير قسم الرياضيات ومنسق برنامج الدكتوراة في الهندسة، والدكتور نيكولا بارلوتي، مدير الشئون الدولية، والدكتور إلبيدو رومانو، نائب عميد كلية الهندسة، وداريو أسانتي، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، وفيديريكو أكورو، كلية الهنسة، وإيمانويل بريينتسا، كلية التراث الثقافي.

