انفراجة.. الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع إيقاف القيد عن نادي الاتحاد السكندري، على خلفية الأزمة المتعلقة باللاعب ناموري تراوري.

نهاية أزمة تراوري

جاء قرار "فيفا" بعد تسوية الأزمة الخاصة بمستحقات اللاعب ناموري تراوري، والتي كانت السبب الرئيسي في فرض عقوبة إيقاف القيد على النادي خلال الفترة الماضية.

ضوء أخضر للتعاقدات

ويمثل رفع الإيقاف دفعة قوية لإدارة الاتحاد السكندري، حيث أصبح بإمكان النادي قيد صفقاته الجديدة بشكل طبيعي خلال فترات القيد المقبلة، بما يدعم صفوف الفريق فنيًا قبل انطلاق المنافسات.

ارتياح داخل زعيم الثغر

من المتوقع أن يسود الارتياح داخل أروقة النادي بعد هذا القرار، خاصة أنه ينهي واحدة من أبرز الأزمات التي أثرت على خطط تدعيم الفريق، ويمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لإعادة ترتيب الأوراق.

مرحلة جديدة من الاستقرار

ويأمل مسئولو الاتحاد السكندري في استثمار هذه الخطوة لفتح صفحة جديدة، والتركيز على بناء فريق قادر على تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة، بعيدًا عن الأزمات الإدارية والقانونية.