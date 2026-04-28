ضربة قوية لريال مدريد.. جراحة ناجحة تُنهي موسم ميليتاو وتبعده أشهرًا

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، خضوع مدافعه البرازيلي إدير ميليتاو لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بتمزق في الوتر القريب لعضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن الجراحة أجراها الطبيب لاسه ليمباينن، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، مؤكدًا أن اللاعب سيبدأ برنامج التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مدة غياب طويلة.. نهاية الموسم وسباق مع الزمن للعودة

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن مدة غياب ميليتاو قد تصل إلى 5 أشهر، مع إمكانية تقليصها إلى 4 أشهر في أفضل الأحوال، ما يعني نهاية موسمه بشكل رسمي، وغيابه عن بطولة كأس العالم، فضلًا عن صعوبة لحاقه ببداية الموسم الجديد.

إصابة متكررة تفرض الحل الجراحي بعد فشل العلاج التحفظي

وجاء قرار التدخل الجراحي بعد انتكاسة تعرض لها اللاعب، حيث سبق أن أصيب في ديسمبر الماضي أمام سيلتا فيجو، وفضل حينها العلاج التحفظي، قبل أن يعود ويشارك في 5 مباريات فقط، ثم يتعرض لإصابة جديدة في 21 أبريل أمام ألافيس.

مسار علاجي معروف بين نجوم أوروبا

ويُعد هذا النوع من الإصابات شائعًا بين عدد من نجوم الكرة الأوروبية، حيث خضع له من قبل عثمان ديمبيلي ومارك تيريشتجين ورونالد أرخو، في مسار علاجي يعتمد على التدخل الجراحي لضمان التعافي الكامل وتفادي تكرار الإصابة.