نادر السيد: زيزو أفضل لاعب في أفريقيا.. والنظر إلى قيمة عقده مع الأهلي أمر غير مفهوم

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، لا يتناسب مع الأهلي في الفترة الحالية ولا بد من رحيله.



وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الأهلي تعاقد مع مدير رياضي بدون صلاحيات واضحة وتشبه حالة الأهلي بريال مدريد في الوقت الحالي، توروب لا يتناسب مع النادي الأهلي في الفترة الحالية.



وأضاف: تجاوزات الجماهير أمر مرفوض والأهلي يشبه ريال مدريد، ولكن اخفاق بعض اللاعبين امر طبيعي، ولكن هناك بعض اللاعبين السابقين يتحدثون باسم الجماهير وهذا عجيب وغير مفهوم



وتابع: صفقة زيزو ليست صفقة كيدية ولكنه أفضل لاعب في أفريقيا وجاء صفقة انتقال حر، وهؤلاء اللاعبين مثل زيزو وإمام عاشور وتريزيجيه متألقين مع منتخب مصر، وطبيعي أن يكون عقد اللاعب الحر أغلى من التعاقد مع لاعب عقده ممتد مع ناديه ودا منطق كرة في العالم