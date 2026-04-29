أبتعد دائما عن العادات الخاطئة أثناء القيادة، لأنه ذلك يحمي حياتك ويطيل عمر سيارتك، ومن ضمنها، الانشغال بالهاتف، والتجاوز الخاطئ، وعدم ربط حزام الأمان، والسرعة المفرطة، وتجاهل صيانات السيارة.

عادات خاطئة أثناء قيادة السيارات ابتعد عنها

بالاضافة إلي انه يجب تجنب العادات الميكانيكية الضارة منها، وضع اليد على ناقل الحركة، أو التبديل إلي وضع "P" قبل التوقف التام، ولا تقوم بالقيادة بوقود منخفض.

- عادات خاطئة أثناء قيادة السيارات ابتعد عنها :

الانشغال بالهاتف

يجب عدم التحدث في الهاتف أو كتابة الرسائل أثناء القيادة لان ذلك يشتت الانتباه تماماً.

عدم ربط حزام الأمان

من الضروري ان يتم ربط حزام الأمان، لأنه يقلل من فرص النجاة في الحوادث.

القيادة تحت تأثير الإرهاق

الابتعاد عن القيادة تحت تأثير الإرهاق لان ذلك يزيد من خطر الغفوة والحوادث.

السرعة والتهور

التسارع المفاجئ، والفرملة العنيفة، وتغيير المسارات فجأة، هذه التصرفات تعرضك للحوادث .

عدم ترك مسافة أمان

القيادة الملاصقة للسيارة الأمامية تعيق التصرف في الحالات الطارئة، وبالتالي يجب ترك مسافات أمان بين سيارتك والسيارات الأخرى .

تجاهل مرايا السيارة

عدم استخدام مرايات السيارة بانتظام يكشف عن قلة الوعي بمحيط السيارة.

- عادات تضر بالسيارة تجنبها :

عدم استخدام فرامل اليد

إهمال أستخدام فرامل السيد يضع حمل زائد على ناقل الحركة .

تبديل القير بين R و D والسيارة تتحرك

يجب التوقف التام قبل تغيير الاتجاه لأنك ذلك يضر بناقل الحركة ومن عمرة الافتراضي .

الضغط على الفرامل أثناء المنحدرات

يجب عدم الضغط علي الفرامل أثناء المنحدرات لان ذلك يسبب سخونة الفرامل وتلفها.

إبقاء خزان الوقود فارغاً

يجب ملئ خزان الوقود لان ترك فارغا والسير عليه يؤدي إلى تلف مضخة الوقود .