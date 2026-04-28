قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مايو | تأجيل محاكمة نجل ميدو في قضية حيازة المخدرات
تميم: القمة الخليجية التشاورية تعكس تماسك الموقف الخليجي ووحدته
انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه
جيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء لـ 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. تصعيد عسكري إسرائيلي رغم اتفاقات التهدئة
كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل مفاجئ من ميشيل يانكون بعد خسارة الأهلي من بيراميدز بثلاثية

محمد بدران

حرص البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، على دعم الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في ظل حالة الانتقادات التي أعقبت اللقاء.

وقال يانكون عبر حسابه على فيسبوك: «على الحلوة والمرة معاك يا أهلي. مش بتكلم دلوقتي كمدرب، بتكلم كواحد عاش جوه الأهلي وعرف بعينيه يعني إيه النادي الأهلي… في الرياضة زي في الحياة، اللي ما ذاقش المرة ما عرفش يحس بطعم الحلوة، والأهلي عدى على أصعب من كده وطلع أقوى في كل مرة».

واختتم رسالته قائلاً: «على الحلوة والمرة معاك يا أهلي.. دايمًا»، في رسالة دعم معنوي للفريق خلال المرحلة الحالية.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.
موعد مباراة الأهلي المقبلة 

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.
 

الاهلي ميشيل يانكون الخسارة من بيراميدز الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

ترشيحاتنا

ملامح خطة عمل الوزارة للعام المالي 2026/2027،

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع قيادات الوزارة الملفات التنموية والخدمية

مدينة الجلود - أرشيفية

وفد كيني رفيع يزور مدينة الجلود بالعاشر لبحث نقل التجربة المصرية

أرشيفية

مجهولة المصدر.. تحذير للحوامل من تشغيلتين لـ حقنة آر إتش

بالصور

بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد