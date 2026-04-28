رد فعل مفاجئ من ميشيل يانكون بعد خسارة الأهلي من بيراميدز بثلاثية

حرص البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، على دعم الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في ظل حالة الانتقادات التي أعقبت اللقاء.

وقال يانكون عبر حسابه على فيسبوك: «على الحلوة والمرة معاك يا أهلي. مش بتكلم دلوقتي كمدرب، بتكلم كواحد عاش جوه الأهلي وعرف بعينيه يعني إيه النادي الأهلي… في الرياضة زي في الحياة، اللي ما ذاقش المرة ما عرفش يحس بطعم الحلوة، والأهلي عدى على أصعب من كده وطلع أقوى في كل مرة».

واختتم رسالته قائلاً: «على الحلوة والمرة معاك يا أهلي.. دايمًا»، في رسالة دعم معنوي للفريق خلال المرحلة الحالية.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.

