النائبة ولاء الصبان: قافلة زاد العزة تجسد الدور الإنساني المصري الراسخ لدعم غزة

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، عن بالغ تقديرها للدور الإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة أن انطلاق قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" يعكس التزامًا وطنيًا راسخًا تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وأشادت النائبة ولاء الصبان بدخول 184 شاحنة مساعدات عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه القافلة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية الضرورية التي تساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.



وأكدت "الصبان" أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، مشددة على أن هذه الجهود تعكس ثوابت الدولة المصرية في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما أوضحت أن استمرار تدفق المساعدات رغم التحديات والإجراءات، ومنها خضوع الشاحنات للتفتيش قبل دخولها القطاع، يؤكد إصرار مصر على أداء دورها الإنساني بكل مسؤولية.

واختتمت النائبة ولاء الصبان

تصريحها بالتأكيد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتكثيف جهود الإغاثة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.