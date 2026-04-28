الفرنساوي يتصدر نسب المشاهدة في مصر.. تفاصيل

تمكن مسلسل الفرنساوي من بطولة عمرو يوسف من تصدر نسب المشاهدة في مصر، بعد طرحه علي منصة يانجو.

واحتل مسلسل الفرنساوي المركز الاول من اصل 10 مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر عبر المنصة.



أحداث مسلسل الفرنساوي:

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية محامٍ فاسد يلجأ إلى استغلال الثغرات القانونية لتحقيق ما يراه عدالة، مدفوعًا برغبته في الانتقام لمقتل حب حياته. وينتمي العمل إلى نوعية الدراما التشويقية الممزوجة بالجريمة، في إطار من الإثارة والتصاعد النفسي.

عدد حلقات مسلسل الفرنساوي:



ويأتي مسلسل "الفرنساوي" في 10 حلقات، ضمن خطة مسلسلات الأوف سيزون، التي تراهن عليها المنصات الإلكترونية خلال الفترة الحالية.

أبطال مسلسل الفرنساوي:



ويشارك في بطولة العمل إلى جانب عمرو يوسف كل من جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، جنا الأشقر، أحمد بهاء، وإنجي كيوان، بالإضافة إلى ظهور خاص لكل من بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد، إلى جانب علي البيلي.