السفير أبو العينين يشارك في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بنيويورك

أ ش أ

يشارك السفير الدكتور سامح أبو العينين ممثلا عن المجلس المصري للشؤون الخارجية في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي تنعقد أعماله حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



ويشارك في المؤتمر سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر أجراء التجارب النووية، ووفود الدول الأعضاء بالمعاهدة.



ويتناول المؤتمر الذي بدأ أمس ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع تطورات جهود نزع السلاح النووي، تعزيز منع الانتشار النووي ، ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وسط تطورات وتحديات إقليمية ودولية أمنية وسياسية واستراتيجية عديدة.



ويعد المؤتمر الذي يعقد كل 5 سنوات أهم حدث في مجال الأمن الدولي ونزع السلاح ومنع الانتشار النووي، ويكتسب أهمية خاصة هذه المرة في ضوء التطورات الإقليمية وأزمة الخليج وحرب إيران وسياسات الإدارة الأمريكية وتراجع دور المنظمات الأممية وأيضاَ حلف الناتو.