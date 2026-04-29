أخبار التوك شو| رئيس القومية للأنفاق يكشف تفاصيل مشروع محطة الأهرام بالجيزة.. ونصائح عاجلة للحفاظ على القلب

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

خبير: تحركات طهران في باكستان تأتي لاحتواء التوتر ورسائلها العسكرية تعكس جاهزية للتصعيد

قال عمرو أحمد، خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنه ينطلق من ثلاث تصريحات صدرت اليوم، موضحًا أن أولها يتمثل في اجتماع مجلس الأمن القومي في البرلمان الإيراني، والذي تناول بشكل مباشر الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التي بدأت بزيارته إلى إسلام آباد، ثم إلى سلطنة عُمان، قبل أن يعود مجددًا إلى إسلام آباد ومنها إلى روسيا.

بسمة وهبة تعلق على خسارة الأهلي : رغم الملايين والإمكانيات النتيجة صادمة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على خسارة الأهلي من بيراميدز بثلاثية نظيفة وتراجع أداء ونتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي، قائلة: " “ونخسر الدوري كمان؟! خرجنا من كأس مصر فرحانين، دا الواحد عايز يعيط”، في إشارة واضحة إلى حالة الحزن والاستياء من نتائج الموسم الكروي.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: " الأهلي يا جماعة صفر كبير.. Big Zero"، رغم ضخ أموال ضخمة وإمكانيات كبيرة تُوفَّر للنادي.

رئيس القومية للأنفاق يكشف تفاصيل مشروع محطة الأهرام بالجيزة

كشف الدكتور طارق الجويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن أن مشروع محطة الأهرام بمحافظة الجيزة يشهد تقدمًا ملموسًا بعد خروج أول ماكينة حفر أنفاق من أصل 6 ماكينات تعمل في تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع.

مسئول بدولة الاحتلال : إسرائيل قد تستأنف القتال بعد انتهاء مهلة الأسبوعين

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول، أن إسرائيل قد تستأنف القتال بعد انتهاء مهلة الأسبوعين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

تشهد مصر اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 حالة من التقلبات الجوية الربيعية المعتادة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من نشاط للرياح وتغيرات مفاجئة بين ساعات النهار والليل.

خلال مجلس الأمن.. مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى وتطالب بوقف التصعيد في غزة ولبنان

أدان السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والحرم القدسي، مؤكدًا أنها تتم تحت حماية قوات الاحتلال، وتمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

هند الضاوي لـ إيدي كوهين: إطفاء أنوار القاهرة أشرف لنا من إنارة سماؤكم بصواريخ حزب الله

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تبادلًا للتصريحات بين الإعلامية المصرية هند الضاوي والكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين، حيث طرح كوهين سؤالًا حول انقطاع الكهرباء في مصر.

الغرف السياحية: القانون المصري لا يمنع إقامة المرأة بمفردها في الفنادق ولا يوجد أي تمييز

أوضحت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، أن قانون 8 لسنة 2022 ينص على أن الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية التي يرتادها السائح يجب أن تكون مرخصة من وزارة السياحة، مشيرة إلى وجود كيانات غير شرعية تحصل على تراخيص من المحليات فقط دون أن تتبع وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية.

نصائح عاجلة للحفاظ على القلب.. نقيب الأطباء الأسبق يوضح

أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء الأسبق، أن الشخص الذي يريد الحفاظ على قلبه عليه أن يلتزم ببعض الأمور، منها: تناول الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء مثل السمك والدواجن أكثر من اللحوم الحمراء.