حبس المتهم بتكسير المحلات في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بتكسير عدد من المحلات في الجيزة

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل حلوانى – كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة) وبسؤاله قرر بقيام أحد المشردين مقيم بالمنطقة محل عمله بدائرة قسم شرطة المنيرة بالغربية بالتعدى بالضرب على المارة وأصحاب المحلات التجارية.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل)، وبمواجهته تبين أنه يعانى من إضرابات نفسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى إيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية لتلقى العلاج اللازم، تنسيقاً والجهات المعنية.