ملتقى توظيفي بعنوان شباب زراعة وتحديات المستقبل بالإسكندرية

نظّمت كلية الزراعة الملتقى التوظيفي والتدريبي الخامس عشر بعنوان «شباب زراعة وتحديات المستقبل»، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم تأهيل طلابها لسوق العمل وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الإنتاج والتنمية، وتحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

وأكدت الدكتورة هبة صبري سلامة، عميد الكلية ورئيس الملتقى، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق استراتيجية الكلية الرامية إلى ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الطلاب التطبيقية، وتأهيلهم للمنافسة في مجالات العمل الزراعي المختلفة، إلى جانب فتح قنوات تواصل فعّالة مع مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص تدريب وتوظيف حقيقية للخريجين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جمال عطوة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الملتقى، أن الشركات المشاركة قدّمت عروضًا تعريفية حول برامجها التدريبية والدورات المتاحة، سواء المجانية لتأهيل الطلاب، أو البرامج المتخصصة لاستقطاب المتميزين تمهيدًا لتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج، بما يعكس اهتمام القطاع الخاص بدعم الكوادر الزراعية الشابة.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور السادة الوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب ممثلي الشركات الرائدة في مختلف مجالات الزراعة، حيث سجل الملتقى مشاركة واسعة ضمت 47 شركة و8 مراكز تدريبية، بالإضافة إلى 15 مشروعًا في مجال الصناعات الصغيرة والأعمال اليدوية (Handmade)، بما أتاح للطلاب فرصة حقيقية للربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

كما تضمن الملتقى تنظيم معرض لوحدات الكلية المختلفة، من بينها وحدة تنسيق الحدائق ومكافحة الحشرات، إلى جانب توزيع عينات مجانية من منتجات بعض الشركات. وشهدت الفعاليات جمع عدد كبير من السير الذاتية للطلاب، تمهيدًا لإتاحة فرص تدريب وتوظيف مستقبلية بالتعاون مع الشركات المشاركة.