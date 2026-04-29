على رأسهم أفشة.. كيف سقط "مستريح الرخام في دوامة البلاغات بالقاهرة الجديدة؟.. تفاصيل

في الوقت الذي ظن فيه بعض ضحاياه أن أموالهم ذهبت بلا عودة، فتحت بلاغات جديدة فصلًا آخر في قضية المتهم "م.ح"، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح الرخام" بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين على رأسهم أفشة لاعب النادي الأهلي بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة الرخام، مقابل أرباح مغرية لم تتحقق.



البداية جاءت مع تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية جديدة، حملت أرقام 1732 لسنة 2026 جنح عين شمس و21637 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، أكدوا فيها تعرضهم لعمليات نصب، بعدما سلموا المتهم مبالغ مالية على وعد بالدخول في مشروعات تجارية واستثمارية، قبل أن يكتشفوا اختفاء الأموال وتبخر الوعود.

التحريات الأولية كشفت أن هذه الوقائع ليست الأولى من نوعها، إذ تبين أن المتهم سبق وأن واجه اتهامات مماثلة في قضايا نصب وإصدار شيكات دون رصيد، وصدر ضده أكثر من حكم من محاكم الجنح المختصة.



وكانت محكمة التجمع قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بحبسه لمدد تجاوزت 50 عامًا في عدة قضايا، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال مواطنين تحت غطاء الاستثمار في تجارة الرخام، إلى جانب تورطه في تحرير شيكات دون رصيد خلال عام واحد.

ومع البلاغات الجديدة، تتواصل التحقيقات لكشف حجم الوقائع الجديدة، وحصر أعداد المتضررين، وبيان ما إذا كانت هناك ضحايا آخرون وقعوا في شباك ما وصفه البعض بـ"وهم الاستثمار السريع.