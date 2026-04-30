استمرار فتح الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم حتى 14 مايو

تستمر نقابة الصحفيين فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج حتى 14 مايو المقبل .

وأعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2026، اعتبارًا من الثلاثاء 28 أبريل وحتى الخميس 14 مايو 2026، خلال مواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، أو عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للنقابة، وذلك بغرامة 25 %.

تحديث بيانات أعضاء النقابة

ويُشترط تحديث بيانات أعضاء النقابة وأسرهم من خلال الموقع أو التطبيق الرسمي للنقابة.

كما يتيح المشروع تقسيط قيمة الاشتراك لمدة ستة أشهر دون فوائد، من خلال الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا، أو من الراتب بالنسبة للصحفيين العاملين بالصحف القومية.

وفي إطار التيسير على الأعضاء، تتوافر خدمة توصيل كارنيهات النقابة، وكارنيهات مشروع العلاج، وكوبونات العلاج إلى جميع المحافظات، برسوم ثابتة قدرها 33 جنيهًا، من خلال شركة الشحن ABS.

وتهيب اللجنة بالزملاء سرعة استكمال إجراءات الاشتراك وتحديث البيانات خلال الفترة المحددة، ضمانًا للاستفادة من الخدمات المقدمة دون معوقات.