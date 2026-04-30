مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-4-2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس مجموعة قوية من المواجهات الكروية المهمة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث تتجه الأنظار نحو منافسات الأدوار الإقصائية في البطولات القارية، إلى جانب مباريات الدوري السعودي التي تكتسب أهمية كبيرة في جدول الترتيب.

نصف نهائي الدوري الأوروبي

تتواصل منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بمباراتين قويتين، حيث يستضيف فريق سبورتينج براجا نظيره فرايبورج في مواجهة متكافئة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة.

وفي مباراة أخرى لا تقل إثارة، يلتقي نوتنجهام فورست مع أستون فيلا في صراع إنجليزي خالص، حيث يطمح كل فريق إلى حسم أفضلية الذهاب ووضع قدم في المباراة النهائية. وتقام المباراتان في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع نقل المواجهات عبر قنوات beIN Sports.

مواجهات دوري المؤتمر الأوروبي

ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، تقام مباراتان في نفس التوقيت، حيث يواجه رايو فاليكانو فريق ستراسبورج في لقاء يسعى خلاله الفريق الإسباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وفي مواجهة أخرى، يصطدم شاختار دونيتسك بفريق كريستال بالاس، في مباراة قوية تحمل طابعًا تكتيكيًا خاصًا، خاصة مع تقارب مستوى الفريقين ورغبتهما في بلوغ النهائي الأوروبي.

مباريات الدوري السعودي

على الصعيد العربي، تُقام مباراتان في الدوري السعودي، حيث يلتقي الأخدود مع الاتفاق في تمام الساعة السابعة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

كما يواجه الخلود نظيره الفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، في لقاء متوازن يتوقع أن يشهد منافسة قوية بين الطرفين