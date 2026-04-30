ترامب: استطلاع أغلبية قوية تؤيدني بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن استطلاع رأي لهارفارد هاريس يظهر أغلبية قوية تؤيده بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتلقي إحاطة عسكرية، اليوم الخميس، تتناول خيارات جديدة للتعامل مع إيران، يقدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر، بحسب ما أورده موقع أكسيوس نقلًا عن مصادر مطلعة.

ووفقًا للتقرير، تعكس هذه الإحاطة توجّهًا داخل الإدارة الأمريكية لإعادة تقييم المسار الحالي، في ظل تعثر المفاوضات، مع بحث خيارات قد تشمل تصعيدًا عسكريًا محدودًا بهدف تغيير موازين التفاوض.

وتشير إحدى الخطط المطروحة إلى تنفيذ ضربات مركزة وسريعة تستهدف بنى تحتية داخل إيران، في محاولة للضغط على طهران ودفعها نحو إبداء مرونة أكبر في الملف النووي، وفق ما نقل الموقع عن مصادر متعددة.











