اشتروا عقارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 110 ملايين جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بالقليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (110) ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





ويأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .





