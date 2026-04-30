لو عضك كلب.. إجراءات ضرورية يجب اتباعها فورًا للوقاية من السعار

منار عبد العظيم

تُعد حالات عقر الكلاب من الحوادث التي قد تتكرر في الشوارع، خاصة مع انتشار الكلاب الضالة في بعض المناطق، وهو ما يجعل معرفة التصرف الصحيح فور التعرض للعض أمرًا ضروريًا لتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة، وعلى رأسها مرض السعار.

حذّر الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، من خطورة التهاون في التعامل مع حالات عقر الكلاب، مؤكدًا أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات الصحيحة قد يعرّض المصاب لمضاعفات صحية خطيرة، على رأسها الإصابة بمرض السعار، خاصة في ظل انتشار الكلاب الضالة في بعض المناطق.

أولًا: الإسعافات الأولية فور العقر

أوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن الخطوة الأولى تتمثل في غسل مكان العضة جيدًا بالماء والصابون لفترة كافية، مع تجنب إهمال تنظيف الجرح أو التعامل معه بطرق غير طبية، وذلك لتقليل فرص انتقال العدوى.

ثانيًا: التوجه السريع إلى المستشفى

وشدد على ضرورة الذهاب فورًا إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على تطعيم السعار، والالتزام الكامل بالجرعات المحددة من قبل الأطباء، وعدم تأجيل العلاج تحت أي ظرف.

ثالثًا: إبلاغ الجهات المختصة

وأشار إلى أهمية إبلاغ مديريات الطب البيطري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلاب الضالة، بما يساهم في الحد من تكرار مثل هذه الحالات.

رابعًا: إجراءات وقائية للسيطرة على الأزمة

ولفت إلى أنه يتم التعامل مع حالات العقر من خلال سيارات مجهزة بأقفاص لنقل الكلاب الضالة، ضمن خطة تهدف إلى السيطرة على انتشارها وتقليل المخاطر على المواطنين.

أكد رئيس جمعية الرفق بالحيوان أن السرعة في التعامل مع حالة العقر واتباع الإجراءات الطبية الصحيحة تمثل خط الدفاع الأول ضد مرض السعار، مشددًا على أهمية الوعي المجتمعي في التعامل مع هذه الحالات.

