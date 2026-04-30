بمعالج قوي وبطارية بسعة 13380 مللي أمبير إليك افضل جهاز لوحي في الأسواق

أطلقت شركة ون بلس جهاز ون بلس باد 4 كما هو مقرر وهو الجهاز الأفضل من نوعه بشاشة كبيرة من العلامة التجارية، مزود بأفضل معالج من كوالكوم، وشاشة 12 بت، ودعم للملحقات.

يأتي الجهاز بشاشة LCD مقاس 13.2 بوصة بدقة 3.4K (3153 × 2048 بكسل) ومعدل تحديث تكيفي 144 هرتز. كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، وعمق ألوان 12 بت، وسطوع ذروة يصل إلى 1000 شمعة/م².

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم الرائد سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. ويأتي مزوداً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1. كما يحتوي على غرفة تبريد بالبخار بمساحة 40,670 ملم مربع.

يتولى نظام التشغيل OxygenOS 16 إدارة البرامج، مع مجموعة من ميزات الإنتاجية التي تجعله أقرب إلى سير عمل سطح المكتب. وتشمل هذه الميزات إمكانية تغيير حجم النوافذ العائمة، ودعم السحب والإفلات بين التطبيقات، وتحسين إدارة الملفات، ووظيفة الشاشة الثانية.

أما من ناحية الذكاء الاصطناعي، فيتضمن الجهاز اللوحي أدوات مثل كاتب الذكاء الاصطناعي، وملخص الذكاء الاصطناعي، ومترجم الذكاء الاصطناعي، ورسام الذكاء الاصطناعي، ومسجل الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه نسخ وتلخيص الصوت في الوقت الفعلي.

يستخدم جهاز Pad 4 نظامًا صوتيًا مكونًا من ثمانية مكبرات صوت، موزعة بين أربعة مكبرات صوت جهير وأربعة مكبرات صوت عالية التردد، مع دعم الصوت المكاني. وتشمل خيارات الاتصال تقنية Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 6.0، ونظام هوائي قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين أداء الاتصال اللاسلكي.

ميزات جهاز Pad 4

يتميز الجهاز بتصميم معدني موحد بسماكة 5.94 ملم ووزن 672 غرامًا. وهو مزود بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويعمل الجهاز ببطارية سعتها 13380 مللي أمبير، تدوم حتى 20 ساعة من تشغيل الفيديو وحوالي سبع ساعات من الألعاب. ويدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط.

تشمل الملحقات هاتف OnePlus Stylo Pro، الذي يوفر حساسية ضغط محسنة، ولوحة مفاتيح ذكية قادمة مزودة بلوحة لمس ومفاتيح بإضاءة خلفية.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر الجهاز اللوحي من 59,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 64,999 روبية هندية أي ما يعادل حوالي 682.66 وسيتوفر الجهاز ابتداءً من 5 مايو