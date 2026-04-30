مصرع موظفة اصطدم بها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالعياط

شهدت مدينة العياط حادثا مؤلما حيث لقيت موظفة مصرعها إثر اصطدام قطار بها، أثناء عبورها السكة الحديد، تم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بسيدة في العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن موظفة تم تحديد هويتها، صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد، ما أدى إلى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.