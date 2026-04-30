المعدات الأساسية في السيارة لحالات الطوارئ؟.. ضرورية لسلامتك

تحتوي السيارات على العديد من المعدات التي يجب توافرها كي تستخدم في حالات الطوارئ، ومن ضمن هذه المعدات الأساسية للطوارئ في السيارة، حقيبة إسعافات أولية، وإطار احتياطي مع رافعة ومفتاح عجل، وكابلات توصيل بطارية، ومنفاخ إطارات، ومثلث تحذير عاكس.

المعدات الأساسية في السيارة لحالات الطوارئ

بالاضافة إلي أن السيارات يجب أن يتوافر بها أيضا، مصابيح يدوي، وسترة عاكسة، وحبل سحب، ومطفأة حريق، وأدوات أساسية منها ، مفك، و زرادية للتعامل الآمن مع أي أعطال مفاجئة على الطريق.

مثلث تحذير عاكس

يستخدم مثلث التحذير العاكس لتنبيه السائقين الآخرين في حالة وجود عطل في سياراتك من أجل تنبيه الآخرين على الطرق السريعة .

سترة عاكسة للضوء

السترة العاكسة للضوء يتم استخدامها لضمان رؤيتك أثناء إصلاح السيارة ليلاً علي الطرق .

طفاية حريق

يجب توافر طفاية الحريق في السيارات دائما لضرورة التعامل مع الحرائق الصغيرة.

مصباح يدوي مع بطاريات إضافية

السيارات يجب ان يتوافر بها مصباح يدوي مع بطارية إضافية حتي يتم استخدام وقت الحاجة او عند التعرض لأى اعطال في مكان لا يوجد به اضاءة .

إطار طوارئ بالسيارة

يجب ان يكون بالسيارة إطار طوارئ، لان السيارة دائما ما تتعرض لتلف احد الإطارات وبالتالي يحتاج سائق السيارة إلي تغيره .

رافعة ومفتاح عجلات

الرافعة ومفتاح العجلات مهمين لسهيل عمليه فك وتغير الإطار التالف .

منفاخ إطارات كهربائي

منفاخ الإطارات يساعدك علي إعادة ملئ الكاوتش بالهواء مرة اخري عند تفريع الهواء منه بسبب أي ثقب .

كابلات توصيل البطارية

يجب توافر كابلات توصيل بطارية بالسيارات لأنها تساعد علي تشغيل وإعادة شحن البطارية في حالة تلفا لتشغيل السيارة .

الإسعافات الأولية

الإسعافات الأولية يجب ان تتوافر بالسيارة لتساعدك علي الحفاظ علي أي جرح في حالة نظيفة وجيدة حتي تتمكن من الوصول لأقرب مستشفى .