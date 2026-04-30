بمحرك 8 سلندر .. تانك 700 موديل 2026 | صور

أعلنت شركة تانك عن طرازها الجديد تانك 700 موديل 2026، وتنتمي 700 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتمزج بين التصميم العسكري الخشن والرفاهية المفرطة لعام 2026.

سيارة تانك 700 موديل 2026 الجديدة

مواصفات تانك 700 موديل 2026

تمتلك سيارة تانك 700 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جريء، وإضاءة LED متطورة، وبها جنوط رياضية مقاس 22 بوصة، وبها نظام تعليق هوائي متطور لضمان الراحة التامة، وبها صدادت مرتفعة وزوايا دخول وخروج حادة ، وبها مقاعد مكسوة بجلد نابا الفاخر مع خاصية التدليك والتبريد .

سيارة تانك 700 موديل 2026 الجديدة

ويوجد بـ سيارة تانك 700 موديل 2026، شاشة وسطية ضخمة تدعم أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026، وبها نظام صوتي فاخر يوفر تجربة سينمائية داخل السيارة.

محرك تانك 700 موديل 2026

تحصل سيارة تانك 700 موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 550 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة تانك في صناعة السيارات

سيارة تانك 700 موديل 2026 الجديدة

بدأت الفكرة داخل مجموعة جريت وول موتورز (GWM) في منتصف عام 2016، بهدف إنتاج سيارات دفع رباعي فارهة وقوية لمنافسة السوق الشرس، وذلك استناداً إلى خبرة جريت وول التي تأسست عام 1984.

وبعدها تم طرح أول طراز، TANK 300، تحت مظلة "WEY" في ديسمبر عام 2020. وبسبب الإقبال الكبير، وأعلنت جريت وول في مارس 2021 تحويل "تانك" إلى علامة تجارية مستقلة ومتخصصة.

سيارة تانك 700 موديل 2026 الجديدة

وفي معرض شنجهاي للسيارات عام 2021 تم الكشف عن طرازات TANK 700 و TANK 800، وتم توسيع المجموعة لتشمل TANK 400 و TANK 500 و TANK 600، و تهدف تانك إلى الانتشار العالمي كعلامة لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وقد دخلت أسواق عدة .