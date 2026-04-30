النابغة هدى الفقي: حلمي تمثيل مصر ورفع اسمها عالياً في مسابقات التلاوة والإنشاد

قالت النابغة الأزهرية المنشدة هدى الفقي، إنها وجدت في القرآن الكريم مصدر إلهام أساسي في حياتها، مؤكدة أنه أسهم في تشكيل شخصيتها ومنحها القوة والتميز، حتى أصبح أداؤها يحمل رسالة مؤثرة تصل إلى القلوب قبل الآذان.

ولفتت هدى الفقي، ابنة محافظة المنوفية والبالغة من العمر 15 عامًا، الأنظار خلال الفترة الأخيرة بصوتها المميز في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، ما ساهم في انتشارها الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقت قياسي.

البداية في سن الثالثة

وأوضحت هدى الفقي أن بدايتها مع التلاوة كانت في سن الثالثة، حين لاحظ والداها موهبتها المبكرة، ليبدآ في دعمها من خلال تدريبها على أيدي متخصصين في المقامات وأحكام التجويد، وهو ما أسهم في تطوير أدائها بشكل ملحوظ.

الالتحاق بكلية طب قسم العيون

وخلال حوارها مع الإعلامي محمد صبري، رئيس القسم الديني بموقع «صدى البلد»، كشفت عن طموحها في الالتحاق بكلية طب قسم العيون، إلى جانب سعيها لتمثيل مصر في المحافل الدولية من خلال تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني.

كبار قراء القرآن والمنشدين

وأشارت إلى تأثرها بعدد من كبار قراء القرآن والمنشدين، من بينهم عبد الباسط عبد الصمد ومحمد صديق المنشاوي ونصر الدين طوبار وسيد النقشبندي، مؤكدة أنها تسعى لتقديم بصمتها الخاصة دون تقليد، عبر أسلوب مميز يعكس شخصيتها الصوتية.

القرآن منهج حياة

وأكدت أن القرآن الكريم يمثل العامل الأبرز في نجاحها، مشيرة إلى أنه ليس مجرد نص تتلوه، بل منهج حياة يمنحها الإحساس والصدق في الأداء، وهو ما ينعكس على تفاعل الجمهور مع تلاوتها.