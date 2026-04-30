الأنبا بولا : تشريع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين ينهي جدل تغيير الملة

الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، كونه جاء ثمرة توافق بين المؤسسات الكنسية والجهات التشريعية بالدولة.

وقال الأنبا بولا، خلال تصريحات لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن  القانون يُعد سابقة تشريعية، إذ يجمع مختلف الطوائف المسيحية تحت مظلة قانونية واحدة، تنظم قضايا الأسرة مثل الحضانة والرؤية وغيرها، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل المجتمع.

وتابع مطران طنطا وتوابعها، أن هذا الإطار القانوني الجديد وضع حدًا نهائيًا لظاهرة تغيير الملة التي كانت تُستغل سابقًا للحصول على أحكام معينة، مؤكدًا أن تلك الممارسات لم تعد قائمة في ظل التنظيم الحالي.

وأشار إلى القانون يتسق مع أحكام الدستور المصري، خاصة ما يتعلق باحتكام المسيحيين إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تشهد ضبطًا تشريعيًا يسهم في تحقيق العدالة ويعزز الاستقرار الأسري.

الأنبا بولا مطران طنطا قانون الأحوال الشخصية المسيحيين المؤسسات الكنسية

ألين أرفليان
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
