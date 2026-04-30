رئيس العربي الناصري يهنئ عمال مصر بعيدهم : سواعدكم خط الدفاع الأول عن الإنتاج

تقدم النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن العامل المصري كان وسيظل في قلب المشروع الوطني، وحجر الزاوية في معركة البناء والتنمية وصون مقدرات الوطن.

وقال أبو العلا إن عمال مصر يمثلون الامتداد الحقيقي لقيم العدالة الاجتماعية التي رسختها التجربة الناصرية، حيث كان العمل والإنتاج أساس الكرامة الوطنية، مشددًا على أن الحفاظ على حقوق العمال وتعزيز دورهم في العملية الإنتاجية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق تنمية مستقلة قائمة على الاعتماد على الذات.

وأضاف النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة في دعم العمال من خلال المشروعات القومية والتوسع في مجالات الإنتاج، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الانحياز الواضح للطبقة العاملة، عبر سياسات اقتصادية تعزز الصناعة الوطنية، وتوفر بيئة عمل عادلة تحفظ كرامة العامل وتضمن له نصيبًا عادلًا من ثمار التنمية.

وأشار رئيس حزب العربي الناصري إلى أن دعم القطاع العام وإعادة الاعتبار له يمثلان ضرورة وطنية، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي، إلى جانب تشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.



ودعا أبو العلا إلى التوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني للعمال، وربطها باحتياجات خطط التنمية، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري الواعي والمدرب هو السبيل لترسيخ الاستقلال الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن عمال مصر سيظلون دائمًا في طليعة الصفوف، يحملون على عاتقهم مسؤولية الإنتاج والبناء، مشددًا على أن الانحياز لهم ليس خيارًا، بل واجب وطني يعكس جوهر الدولة التي تسعى لتحقيق العدالة والكرامة لكل أبنائها.