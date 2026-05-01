حسن بديع يهاجم داليا زيادة : خائنة .. ويجب محاكمتها وسحب جنسيتها

اتهم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسن بديع، داليا زيادة بالخيانة، واصفًا إياها بأنها “جاسوسة”، على خلفية ظهورها في وسائل إعلام عبرية وإدلائها بتصريحات اعتبرها مسيئة للمصالح القومية المصرية.



وأكد بديع في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما صدر عنها لا يندرج تحت حرية الرأي، بل يمثل “تحريضًا وتجاوزًا للثوابت الوطنية”، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاهها.



ودعا إلى محاكمتها وسحب جنسيتها، مشددًا على أن مثل هذه الوقائع يجب التعامل معها بمنتهى الجدية، في إطار القانون، لحماية الأمن القومي ومنع استغلال المنصات الإعلامية الخارجية في الإساءة للدولة.



وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق ما وصفه بـ“الحرب الإعلامية والنفسية”، التي تستهدف التأثير على الرأي العام، مؤكدًا أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذه المحاولات.

