محمد كمونة: معتمد جمال أعاد الروح للزمالك.. والأهلي المنافس الأقوى على الدوري

أكد محمد كمونة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأبيض يعيش حالة فنية ومعنوية مميزة تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، مشيرًا إلى أن اللاعبين يقدمون أداءً قتاليًا داخل الملعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال كمونة، في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”، إن الزمالك يجب أن يدخل مباراة القمة أمام الأهلي بهدف تحقيق الفوز، لكن في حال عدم التمكن من ذلك، فمن الضروري تجنب الخسارة، خاصة أن التعادل سيكون نتيجة إيجابية تصب في مصلحة الفريق الأبيض.

وأوضح أن تفوق الزمالك بفارق 6 نقاط عن الأهلي قبل القمة يمنح الفريق أفضلية نفسية، ويقلل من حجم الضغوط على اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق سيدخل المباراة بهدوء نسبي مقارنة بالمنافس.

وأشار كمونة إلى أن الجهاز الفني للزمالك سيلجأ إلى أسلوب متوازن يميل للتحفظ الدفاعي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال سرعة اللاعبين، وعلى رأسهم بيزيرا، لحسم اللقاء.

وأضاف أن الأهلي يظل المنافس التقليدي والأقوى للزمالك في سباق الدوري، لافتًا إلى أنه في حال ابتعاد الفريق الأحمر عن المنافسة على اللقب، فعليه التركيز على حصد المركز الثاني لضمان التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.