قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمر الأزرق وزخات الشهب.. سماء مصر تشهد العديد من الظواهر الفلكية
اقتصاد منهار وشوارع خاوية.. شمال إسرائيل يتحول إلى منطقة أشباح والملاجئ في كل زاوية
حالات تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية
30 سلعة مخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية 1 مايو 2026
منحة عيد العمال العادية.. بدء صرف 355 مليون جنيه لـ236 ألف عامل عبر منافذ البريد
لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. دلالات روحية وفلسفية عميقة
وول ستريت جورنال: إيران تعمل على نقل النفط عبر السكك الحديدية إلى الصين
بالزيادة.. استعلم عن فاتورة كهرباء مايو 2026
45 دقيقة في البنتاجون.. تحركات أمريكية جديدة ترفع احتمالات استئناف الحرب على إيران
قمة نارية بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
من غرفة العمليات إلى قمة الدوري المصري.. من هو ماتياس يولنبيك حكم الأهلي والزمالك؟
5 % بشروط.. ضوابط صارمة لمنح العلاوة التشجيعية للموظفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

بأرخص سعر.. فولكس فاجن تطرح ID بولو الجديدة

عزة عاطف

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية رسميًا عن فتح باب الحجز المسبق لسيارتها الجديدة كليًا ID. Polo، وهي الجيل السابع من طراز بولو العريق الذي تخلى تمامًا عن محركات الاحتراق الداخلي ليتحول إلى الطاقة الكهربائية بالكامل. 

وبسعر يبدأ من 24,995 يورو، تهدف العلامة الألمانية إلى الحفاظ على إرث السيارة التي بيع منها أكثر من 20 مليون وحدة على مدار 50 عامًا، مع تقديم تجربة قيادة مستقبلية تعتمد على منصة MEB بلس المتطورة، مما يجعلها واحدة من أكثر الخيارات الكهربائية جاذبية وتوازنًا في الأسواق العالمية لعام 2026.

لمسات الفخامة في مقصورة رقمية ذات طابع كلاسيكي

تجمع مقصورة ID. Polo الجديدة بين الحنين إلى الماضي وبين تكنولوجيا المستقبل، حيث زودتها فولكس فاجن بشاشات رقمية ذات تصميم "ريترو" يعيد إلى الأذهان طرازات بولو الكلاسيكية ولكن بواجهة برمجية متطورة للغاية. 

والمفاجأة الحقيقية في هذا الجيل هي تزويد المقاعد بنظام تدليك هوائي (Pneumatic seat massagers)، وهي ميزة كانت تقتصر سابقًا على السيارات الفاخرة من الفئات العليا، مما يمنح السائق والراكب الأمامي راحة استثنائية خلال الرحلات الطويلة، ويعزز من مكانة السيارة كأفضل قيمة مقابل سعر في فئتها المدمجة.

منظومة دفع مرنة ومدى يصل إلى 455 كيلومترًا

تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي وتتوفر بثلاثة خيارات من حيث القوة، مع خيارين للبطارية لضمان تلبية احتياجات مختلف المستخدمين. 

وتوفر البطارية الأكبر سعة 52 كيلوواط/ساعة مدى قيادة يصل إلى 283 ميلًا (حوالي 455 كيلومترًا) بالشحنة الواحدة، مما يقلل من قلق المدى لدى السائقين.

ورغم أن عشاق الأداء الرياضي سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل الكشف عن نسخة جي تي آي (GTI) الكهربائية، إلا أن النسخ الحالية توفر استجابة فورية وتسارعًا سلسًا يتناسب تمامًا مع طبيعة القيادة داخل المدن المزدحمة والطرق السريعة.

استراتيجية فولكس فاجن للسيطرة على سوق الكهرباء

يمثل إطلاق ID. Polo خطوة استراتيجية جريئة من الصانع الألماني لمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية والأوروبية في قطاع السيارات الكهربائية الاقتصادية.

ومن خلال تقديم سيارة تبدأ من تحت حاجز 30 ألف دولار وتتضمن مواصفات رفاهية مثل مقاعد التدليك وأنظمة الأمان الاستباقية، تراهن فولكس فاجن على استعادة ثقة شريحة واسعة من المستهلكين الذين يبحثون عن الجودة الألمانية والموثوقية التاريخية. 

ومع انطلاق المبيعات هذا الأسبوع، يُتوقع أن تعيد بولو الكهربائية تشكيل معالم المنافسة في فئة الهاتشباك، مؤكدة أن التحول الكهربائي لا يعني بالضرورة التخلي عن الرفاهية أو السعر العادل. 

فولكس فاجن سعر فولكس فاجن ID Polo 2026 فولكس فاجن ID Polo أسعار السيارات الهاتشباك آيدي بولو

