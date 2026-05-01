واقعة مفبركة.. الداخلية تكشف حقيقة اعتداء ضابط على شخص من ذوى الهمم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم صاحبة الحساب بقيام ضابط شرطة بالتعدى على نجل خالتها "من ذوى الإحتياجات الخاصة.. صم وبكم" ومطالبته دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه حال تواجده بأحد محطات مترو الأنفاق بالجيزة.



بالفحص تم تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) وبإستدعائها حضرت رفقة نجل خالتها (عامل "من ذوى الإحتياجات الخاصة، ووالدته- مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وقررت أنه بتاريخ 13 الجارى تأخر المذكور عن منزله عقب إنتهاء عمله، وأبلغها بلغة الإشارة بما ورد بإدعائها، فقامت بنشر المنشور على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وعقب ذلك علمت بقيامه بإخطار والدته بأنه قام بإختلاق الواقعة خشية عقابهم له بسبب تأخره حيث كان رفقة أصدقائه، وقد أيدت والدة المذكور ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





