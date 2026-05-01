4 مصابين.. القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله أحد الأشخاص بقيام آخرين بمنعه من تركيب كاميرات أمام منزله والتعدى عليه وأسرته دون وجه حق بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منفلوط بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص "إثنين منهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة") وطرف ثان: (4 أشخاص "من بينهم القائم على النشر" - إثنين منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بالأيدى والتراشق بالحجارة مما أدى لحدوث إصاباتهم ، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول السلاح النارى المستخدم فى الواقعة (طبنجة "بدون ترخيص") ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





