علامات حسن الخاتمة.. رحيل شاب أثناء صلاة الفجر جماعة بمسجد في زفتى

سادت حالة من الحزن بين صفوف الأسر والعائلات بمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية عقب وفاة شاب في العقد الرابع من عمره أثناء مشاركته في صلاة الجماعة فجرا حال سجوده ونطقه التشهد الأمر الذي وصفه المشاركون بعلامات حسن الخاتمة عقب تعرضه لأزمه قلبية مفاجئة.

تفاصيل الرحيل المفاجىء

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولوا صورة الشاب محمد جمال الجوهري الذي وافته المنية خلال أداء صلاة الفجر جماعة برفقه زملاءه وجيرانه .

تشييع جنائزي

وحرص أفراد أسرة الشاب الفقيد تشييع جثمان ابنهم البار في مشهد جنائزي مهيب عقب انتهاء من أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير في قلب مدينة زفتى ودفنه بمثواه الأخير بمقابر العائلة.