سولاف فواخرجي ويسرا اللوزي تتألقان في ختام الدورة 74 من حفل المركز الكاثوليكي للسينما

في أجواء احتفالية مميزة، اختُتمت فعاليات الدورة 74 من حفل المركز الكاثوليكي للسينما وسط حضور كوكبة من أبرز نجوم الفن وصناع السينما في مصر والعالم العربي، ليؤكد الحدث مكانته كأحد أعرق المنصات الفنية التي تحتفي بالإبداع الهادف.

وشهدت السجادة الحمراء تألق عدد من النجوم الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة المهمة، حيث لفتت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الأنظار بإطلالة أنيقة وحضور لافت، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الدورة التي تحمل تاريخًا طويلًا من دعم الفن الراقي.

كما كان للفنان أشرف عبد الباقي حضور مميز، حيث أضفى أجواء من البهجة بخفة ظله وتفاعله مع الحضور، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل دعمًا حقيقيًا للفنانين الذين يسعون لتقديم أعمال تحمل رسائل إنسانية.

ومن جانبها، أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري عن اعتزازها بالتواجد في هذه المناسبة، مشيرة إلى أن استمرار الحفل عبر 74 دورة يعكس مدى أهميته وتأثيره في المشهد السينمائي المصري، خاصة في ظل اهتمامه بتكريم الأعمال ذات القيمة.

كما تألقت الفنانة يسرا اللوزي بحضورها الراقي، حيث حرصت على تهنئة المكرمين والتقاط الصور التذكارية، مؤكدة أن الحفل يُعد فرصة مهمة للاحتفاء بالإبداع الفني وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة.

وتضمن الحفل تكريم عدد من النجوم وصناع السينما الذين قدموا أعمالًا متميزة خلال العام، وسط إشادة واسعة بالتنظيم الراقي والاختيارات التي تعكس توجه المركز نحو دعم الفن الهادف والملتزم.

ويُعد حفل المركز الكاثوليكي للسينما من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر، حيث يحافظ على تقاليده في الاحتفاء بالأعمال التي تحمل قيمًا إنسانية وأخلاقية، بعيدًا عن الاعتبارات التجارية، ما يجعله علامة فارقة في تاريخ الفن المصري والعربي.