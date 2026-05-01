تكريم يسرا اللوزي عضو لجنة تحكيم في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

في أجواء احتفالية مميزة، شهد ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما تكريم الفنانة يسرا اللوزي، عضو لجنة التحكيم، تقديرًا لدورها البارز ومشاركتها الفعالة في تقييم الأعمال الفنية خلال فعاليات الدورة، إلى جانب مسيرتها الفنية التي حافلة بالتنوع والتميز.

وجاء تكريم يسرا اللوزي وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما، حيث صعدت إلى المسرح وسط تصفيق حار من الحضور، في مشهد يعكس مكانتها المميزة في الوسط الفني، وما تحظى به من تقدير من زملائها والنقاد على حد سواء.

وأعربت يسرا اللوزي خلال كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في لجنة التحكيم، مؤكدة أن التجربة كانت ثرية ومليئة بالتحديات، خاصة مع تنوع الأعمال المشاركة واختلاف رؤاها الفنية. كما أشادت بالدور الذي يلعبه المركز الكاثوليكي في دعم السينما الهادفة، وتسليط الضوء على الأعمال التي تحمل رسائل إنسانية ومجتمعية.

وأكدت أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما يتميز بتاريخه الطويل ومصداقيته في اختيار وتكريم الأعمال الفنية، وهو ما يجعله واحدًا من أهم الفعاليات التي يحرص الفنانون على المشاركة فيها سنويًا.

وشهدت مراسم الختام حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنان أشرف عبد الباقي والمخرجة كاملة أبو ذكري، الذين حرصوا على تهنئة يسرا اللوزي والتقاط الصور التذكارية معها في أجواء مليئة بالبهجة.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد على مكانة يسرا اللوزي كواحدة من أبرز الفنانات اللاتي قدمن أعمالًا مميزة خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت في تقديم أدوار متنوعة لاقت إشادة نقدية وجماهيرية، ما جعلها من الأسماء البارزة في الساحة الفنية.

واختُتمت فعاليات المهرجان وسط أجواء من الاحتفاء بالفن الراقي، حيث تم تكريم عدد من النجوم وصناع السينما الذين قدموا أعمالًا متميزة، في تأكيد جديد على الدور الكبير الذي يلعبه المركز الكاثوليكي للسينما في دعم الإبداع الفني وتكريم رموزه.