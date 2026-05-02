قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل أحد أقدم عشاق الدراويش.. وفاة نعمان الوزير فى الإسماعيلية
ضياء السيد: بيكهام قدم مباراة العمر..وبن شرقي لا يستحق دكة بدلاء الأهلي
أحمد جعفر: كل مباراة قادمة لـ الزمالك ستكون بمثابة بطولة خاصة
آخر تحديث في سعر الذهب اليوم السبت 2-5-2026.. كل الأعيرة والجنيه
أخبار التوك شو | عمرو أديب يعلق على وفاة ضياء العوضي.. إسرائيل مذعورة بسبب مناورات الجيش المصري في سيناء
خبير تغذية علاجية : لا توجد فائدة سحرية لـ عيش الشعير
سامي الشيشيني: الأهلي استحق الفوز والزمالك قدم أسوأ مبارياته
إنذار .. جيش الاحتلال يطالب سكان 10قرى لبنانية بإخلاء المنازل
الدوري المصري يشتعل.. حسابات معقدة قد تحرم الزمالك أو تتوجّه بطلاً
بعد ثلاثية الأهلي .. جدول ترتيب الدوري المصري مايو 2026
وصول 59 ناشطاً إلى إسطنبول بعد المشاركة في أسطول كسر الحصار عن غزة
الأهلي متمسك بالتجديد لـ"حسين الشحات".. واللاعب يمتلك عرضا من ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حقوق عين شمس تنظم ندوة موسعة حول "إشكالات تشريعات الإيجار الحديثة"

حسام الفقي

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن تنظيم ندوة علمية متخصصة تحت عنوان "الإشكالات القانونية والاقتصادية لتطبيق التشريعات الحديثة في شأن إيجار الأماكن المبنية"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، ضمن فعاليات الموسم الثقافي الثري الذي تتبناه الكلية.


من المقرر أن تجمع الندوة منصة نقاشية رفيعة المستوى تضم نخبة من رموز القانون والاقتصاد والقضاء في مصر، حيث يشارك كمتحدثين كل من:الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، أستاذ الاقتصاد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بصفته رئيساً للجلسة ومتحدثاً عن الأبعاد الاقتصادية للتشريعات الإيجارية.
الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون المدني بالكلية وزميل مجمع لندن الملكي للمحكمين، متناولاً الجوانب المدنية والتحكيمية.

المستشار أحمد فتحي المزين، نائب رئيس محكمة النقض، لتقديم الرؤية القضائية في تطبيق التشريعات.

المستشار محمد أحمد الشهاوي، نائب رئيس محكمة النقض، لاستعراض التحديات العملية أمام المحاكم.

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية التي تفرضها التشريعات الحديثة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وتحليل الأثر الاقتصادي لهذه القوانين على السوق العقاري المصري، ووضع رؤية قانونية شاملة تساعد في فهم وتطبيق النصوص التشريعية الجديدة بما يحقق العدالة والتوازن.

قطاع الدراسات العليا والبحوث كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الحقوق

