حقوق عين شمس تنظم ندوة موسعة حول "إشكالات تشريعات الإيجار الحديثة"

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن تنظيم ندوة علمية متخصصة تحت عنوان "الإشكالات القانونية والاقتصادية لتطبيق التشريعات الحديثة في شأن إيجار الأماكن المبنية"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، ضمن فعاليات الموسم الثقافي الثري الذي تتبناه الكلية.



من المقرر أن تجمع الندوة منصة نقاشية رفيعة المستوى تضم نخبة من رموز القانون والاقتصاد والقضاء في مصر، حيث يشارك كمتحدثين كل من:الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، أستاذ الاقتصاد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بصفته رئيساً للجلسة ومتحدثاً عن الأبعاد الاقتصادية للتشريعات الإيجارية.

الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون المدني بالكلية وزميل مجمع لندن الملكي للمحكمين، متناولاً الجوانب المدنية والتحكيمية.

المستشار أحمد فتحي المزين، نائب رئيس محكمة النقض، لتقديم الرؤية القضائية في تطبيق التشريعات.

المستشار محمد أحمد الشهاوي، نائب رئيس محكمة النقض، لاستعراض التحديات العملية أمام المحاكم.

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية التي تفرضها التشريعات الحديثة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وتحليل الأثر الاقتصادي لهذه القوانين على السوق العقاري المصري، ووضع رؤية قانونية شاملة تساعد في فهم وتطبيق النصوص التشريعية الجديدة بما يحقق العدالة والتوازن.