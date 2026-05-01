بكري: الأمن القومي العربي في أمان مع تنسيق حقيقي بين دول المنطقة

أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن العالم في تحول كبير، حيث لم يعد هناك نظام دولي ثابت كما كان في السابق، مشددًا على أن القوة أصبحت هي اللغة الأساسية في العلاقات الدولية في ظل الوضع الحالي.

وقال بكري، خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن الزمن الذي كان فيه النظام الدولي قائمًا على قواعد وأسس واضحة قد ولى، لافتًا إلى أن العالم اليوم يشهد توترات وصراعات في مختلف أرجائه، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي أصبحت ساحة لصراعات متعددة ومعقدة، فيما ينهار الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق.

وأوضح مصطفى بكري أن التحالفات القديمة التي كانت تحدد العلاقات بين الدول قد فقدت مصداقيتها، وأصبح المصالح هي المعيار الرئيسي في العلاقات الدولية، حتى بالنسبة للقوى الكبرى مثل ألمانيا التي بدأت في تقوية جيشها بعد تداعيات الحرب الأخيرة، وأوروبا التي أصبحت تعيد حساباتها بشأن سياساتها الدفاعية.

وأكد بكري أن هذه التحولات قد أصبحت درسًا للجميع، مما يستوجب على الدول العربية أن تكون في حالة يقظة دائمة واستعداد تام لمواجهة التحديات المقبلة.

وتحدث بكري عن المنطقة العربية، مؤكدًا أنها مليئة بالمشاكل والصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، وهو ما يجعلها محاطة بالكثير من المخاطر.

وقال إن المنطقة العربية رغم ثرواتها الكبيرة ووجود العديد من الفرص، إلا أنها تعاني من التوترات التي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في المستقبل.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الحل في هذا السياق لا يكمن في أن تعمل كل دولة عربية بمفردها، بل يجب أن تتعاون الدول العربية فيما بينها في إطار تكتلات عربية، كما هو الحال مع الصين و أوروبا و أمريكا.

وأكد أن زمن "الدولة المنعزلة" قد انتهى، وأن الدول العربية يجب أن تكون أكثر تعاونًا فيما بينها لتدعيم مصالحها في هذا العصر المتغير.

وأشار بكري إلى فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قوة دفاع عربية مشتركة، معتبرًا إياها خطوة هامة نحو تعزيز الأمن العربي.

وأضاف بكري أنه من الضروري أن يكون هناك مركز استخباراتي عربي مشترك يعزز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن والمعلومات.

كما شدد على أهمية أن تقوم الدول العربية بتصنيع أسلحتها بدلاً من الاعتماد على شراء الأسلحة من الخارج، وهو ما يضمن لها قدرة أكبر على الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وأكد مصطفى بكري أن مصر هي الدولة المركزية في المنطقة العربية، حيث تمتلك علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، فضلًا عن خبرتها التاريخية في إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن السياسات القديمة التي اعتمدت على الانغلاق والشكوك بين الدول يجب أن تنقلب، ويجب بناء الثقة المتبادلة بين الدول العربية لخلق منظومة دفاعية قوية وموحدة.

ختامًا، شدد بكري على أن الأمن القومي العربي لا يمكن أن يكون مهددًا في حال كان هناك تنسيق حقيقي بين الدول العربية، داعيًا إلى تبني سياسة عربية مشتركة تدعم التعاون والتكامل بين الدول العربية في كافة المجالات.