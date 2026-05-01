قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيه الكلام دا يا جماعة .. عمرو أديب يعلق على وفاة ضياء العوضي
بن شرقي رجل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري
أمين الفتوى: "أموال الأضاحي المهاجرة" قد تُفرغ الشعيرة من مقاصدها
لا كورة ولا شوطة كله فى المدرجات.. أحمد موسى ينتقد عبد الله السعيد
بلاش ترجعوني هيموتوني.. قريب والدة رضيعي الصف يروي كواليس صادمة
معتمد جمال بعد الخسارة من الأهلي: مباراة سيئة والنتيجة أسوأ.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الزمالك
الحساب الختامي.. توصية بالبرلمان لإصدار قانون بإنشاء مركز مالي للدولة
طلبت من اللاعبين إسعاد عائلاتهم.. توروب بعد ثلاثية الزمالك: الأهلي استحق الفوز
أحمد موسى يعلق على هدف الأهلي الثالث أمام الزمالك : مزيكا
وزير الخارجية لـ ويتكوف: التسوية السلمية طريق حل الأزمات في الشرق الأوسط
البيت الأبيض يبلغ الكونجرس: الحرب مع إيران انتهت
الأهلي والزمالك| عمرو أديب ينفعل على الهواء: يروح الدوري بس نكسب القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد الهمشري : سيناء تتحول من "صندوق رمال" إلى محور تنموي في عهد الرئيس السيسي

منار عبد العظيم

أكد اللواء الدكتور محمد الهمشري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية وإدارة الأزمات، أن سيناء تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحولت من "صندوق رمال" إلى محور تنموي يخدم كافة المجالات.

خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، قال الهمشري: "سيناء كانت دومًا بوابة الأمن في تاريخ مصر، ولكنها في الآونة الأخيرة أصبحت جزءًا أساسيًا من خطة التنمية الكبرى".

 وأضاف أن سيناء، التي كانت تمثل تحديات تاريخية، هي الآن محط اهتمام الدولة ومشروعات التنمية التي تشمل الإسكان، التعليم، الصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنمية سيناء: تريليون جنيه لاستثمار المستقبل
وأوضح الهمشري أن سيناء حازت على دعم مالي ضخم في خطة التنمية المستدامة 2030، حيث خصصت الدولة أكثر من تريليون جنيه لتطويرها. 

وأكد أن العديد من المدن الجديدة مثل رفح الجديدة أصبحت تضم أنواعًا متعددة من الإسكان: من الإسكان البدوي إلى الوحدات السكنية الحديثة. كما أشار إلى أن "الدولة نجحت في تطوير البنية التحتية، حيث وصلت السكة الحديد وشبكة الطرق إلى مختلف مناطق سيناء".

الدولة ترفع شعار المواطنة في سيناء

وتابع الهمشري: "الدولة عملت على تحسين حياة المواطنين في سيناء، فتم إنشاء مدارس وجامعات ومستشفيات، وبذلك أصبحت سيناء نموذجًا للعيش الكريم". وأوضح أن الاهتمام كان شاملًا للإنسان، حيث سعت الحكومة إلى رفع مستوى المعيشة في المنطقة عبر برامج التنمية المتكاملة.

رؤية المستقبل: "سيناء جزء من الحل"

واختتم الهمشري حديثه قائلاً: "سيناء الآن ليست مجرد أرض، بل هي محور استراتيجي يمثل أملًا للمستقبل والتطوير الكبير فيها يجعلها إحدى المناطق المهمة في مصر 2030".

حقائق وأسرار اللواء الدكتور محمد الهمشري الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

ترشيحاتنا

محمود فايز

محمود فايز : الدوري ما زال في يد الزمالك رغم السقوط أمام الأهلي

جماهير الأهلي

مهيب عبد الهادي يهنئ جماهير الأهلي: ربنا يخلي لكم الزملكاوية

الدوري المصري الممتاز

فارق الأهداف .. خالد طلعت يفجر مفاجأة عن حسم لقب الدوري

بالصور

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة
السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة
السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

القلاية الهوائية
القلاية الهوائية
القلاية الهوائية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد