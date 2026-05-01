محمد الهمشري : سيناء تتحول من "صندوق رمال" إلى محور تنموي في عهد الرئيس السيسي

أكد اللواء الدكتور محمد الهمشري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية وإدارة الأزمات، أن سيناء تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحولت من "صندوق رمال" إلى محور تنموي يخدم كافة المجالات.

خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، قال الهمشري: "سيناء كانت دومًا بوابة الأمن في تاريخ مصر، ولكنها في الآونة الأخيرة أصبحت جزءًا أساسيًا من خطة التنمية الكبرى".

وأضاف أن سيناء، التي كانت تمثل تحديات تاريخية، هي الآن محط اهتمام الدولة ومشروعات التنمية التي تشمل الإسكان، التعليم، الصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنمية سيناء: تريليون جنيه لاستثمار المستقبل

وأوضح الهمشري أن سيناء حازت على دعم مالي ضخم في خطة التنمية المستدامة 2030، حيث خصصت الدولة أكثر من تريليون جنيه لتطويرها.

وأكد أن العديد من المدن الجديدة مثل رفح الجديدة أصبحت تضم أنواعًا متعددة من الإسكان: من الإسكان البدوي إلى الوحدات السكنية الحديثة. كما أشار إلى أن "الدولة نجحت في تطوير البنية التحتية، حيث وصلت السكة الحديد وشبكة الطرق إلى مختلف مناطق سيناء".

الدولة ترفع شعار المواطنة في سيناء

وتابع الهمشري: "الدولة عملت على تحسين حياة المواطنين في سيناء، فتم إنشاء مدارس وجامعات ومستشفيات، وبذلك أصبحت سيناء نموذجًا للعيش الكريم". وأوضح أن الاهتمام كان شاملًا للإنسان، حيث سعت الحكومة إلى رفع مستوى المعيشة في المنطقة عبر برامج التنمية المتكاملة.

رؤية المستقبل: "سيناء جزء من الحل"

واختتم الهمشري حديثه قائلاً: "سيناء الآن ليست مجرد أرض، بل هي محور استراتيجي يمثل أملًا للمستقبل والتطوير الكبير فيها يجعلها إحدى المناطق المهمة في مصر 2030".