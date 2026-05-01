طلاب الوادي الجديد يحتفلون بذكرى تحرير سيناء في فعاليات الشباب والرياضة

شارك الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، يرافقه أسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وسمير طاهر مدير عام التعليم العام، ناصف أنيسى نائب مجلس الأمناء ومجدي محمد محمود، باحتفالية خاصة نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة برئاسة محمد فكرى يونس مدير المديرية، بمناسبة الذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء، وسط أجواء وطنية مبهجة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة والشباب والرياضة ولتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن لدى الطلاب، من خلال مشاركتهم الفعالة في الفقرات الفنية التي جسدت بطولات القوات المسلحة وتضحيات رجالها في استرداد أرض سيناء .

وشهد الحفل تقديم فقرات فنية استعراضية قدمها طلاب المحافظة من الموهوبين لاقت استحسان الجميع إلى جانب فقرة استعراض لطلاب المحافظة من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة.

واختُتمت الفعاليات بتوجيه الشكر لقطاع تعليم المحافظة لدورها الهام في دعم الهوية الوطنية وتنمية روح المواطنة لدى الطلاب.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور ابراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات حفل تحرير سيناء الذي نظمته إدارة الإعلام بالوادي الجديد برئاسة السيد ازهار عبد العزيز، تحت شعار (ملحمة سيناء.. رؤية الأجيال لمواجهة التحديات).

جاء ذلك بحضور النائب المهندس أحمد أيوب عضو مجلس الشيوخ، والنائب العميد مصطفى يسرى معاذ - عضو مجلس النواب، والشيخ رمضان يوسف -وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عمر عبد الكريم - مدير عام منطقة الوعظ، والقس شنودة صهيون - راعي كنيسة العذراء مريم بالخارجة، وسمير طاهر مدير عام التعليم العام، مجدى محمد محمود مدير إدارة الخارجة التعليمية، ولفيف من القيادات التنفيذية والإعلامية ورؤساء القرى والعاملين بالدواوين الحكومية وطلاب المدارس الثانوية العسكرية.

وشارك الاحتفال فقرات فنية قدمها كورال واستعراض طلاب المحافظة من الموهوبين في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء والولاء للوطن.

وأعرب الدكتور ابراهيم، عن خالص شكره وتقديره لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي للظهور بالمظهر اللائق والمشرف خلال الاحتفال الذي يخلّد ذكرى استعادة أرض سيناء الغالية.