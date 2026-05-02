إيهاب الكومي: مباراة الأهلي والزمالك كانت الأسوأ في إدارة معتمد جمال

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، كانت من أسوأ المباريات التي أدارها المدرب معتمد جمال مع الزمالك هذا الموسم.

وفي حديثه خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أوضح الكومي أن معتمد جمال فشل في قراءة المباراة بشكل جيد، حيث كانت السيطرة واضحة للاعبي الأهلي في وسط الملعب، ما منحهم الأفضلية طوال اللقاء.

وأشار الكومي إلى أن لاعبي الأهلي قدموا أداءً قويًا، واستطاعوا أن يستعيدوا ثقتهم بعد فترة من تراجع الأداء.

وأضاف أن الفريق لعب من أجل مصالحة جماهيره، مما انعكس بشكل إيجابي على مستواهم في المباراة.