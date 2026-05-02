بعد ثلاثية القمة.. ماذا قال نجوم الكرة عن انتفاضة الأهلي وسقوط الزمالك في لحظة الحسم؟

لم يكن فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة في قمة الجمعة مجرد انتصار عابر بل تحول إلى نقطة تحول في موسم مشتعل أعاد ترتيب أوراق المنافسة وأشعل سباق لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز اللذين يتساويان في الصدارة برصيد 50 نقطة قبل جولتين فقط من النهاية.

ولم تكن نتيجة القمة مجرد ثلاث نقاط بل رسالة قوية بأن المنافسة لم تُحسم بعد وأن الجولات المقبلة قد تحمل مفاجآت تقلب الموازين.

ومع صافرة النهاية توالت ردود الفعل من نجوم الكرة المصرية التي حملت إشادة بالأهلي وانتقادات للزمالك وتحليلات فنية لما جرى داخل المستطيل الأخضر.

مصطفى يونس: عودة الروح

و أكد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق أن الانتصار لم يكن فقط في النتيجة بل في الروح التي ظهر بها لاعبو الأهلي معتبرًا أن الفريق استعاد شخصيته الحقيقية في توقيت حاسم.

وأشار إلى أن استغلال أنصاف الفرص كان الفارق الأبرز إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير الذي لعب دورًا واضحًا في تحفيز اللاعبين.

كما حرص على الإشادة برئيس النادي محمود الخطيب مؤكدًا أن الهجوم عليه في الفترة الأخيرة غير مبرر لما قدمه من تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء.

وعلى الجانب الفني انتقد يونس بعض قرارات الجهاز الفني للزمالك خاصة في التوظيف الخاطئ لبعض اللاعبين مؤكدًا أن الفريق الأبيض لم يكن في قمة تركيزه وأن إهدار الفرص المبكرة كان كفيلاً بتغيير مسار اللقاء بالكامل.

بركات: الجماهير صنعت الفارق

من جانبه ركز محمد بركات على العامل الجماهيري واصفًا حضور جماهير الأهلي بأنه استثنائي خاصة أنه جاء رغم حالة الغضب التي سيطرت عليهم في الفترة الماضية.

وأوضح أن هذا الدعم انعكس بشكل مباشر على أداء اللاعبين الذين ظهروا بروح قتالية ورغبة حقيقية في الفوز وهي عناصر افتقدها الفريق في فترات سابقة من الموسم.

كما أشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة توروب ظهر بحماس واضح على الخط وهو ما ساهم في رفع نسق الفريق مؤكدًا أن الشعور بالاستفزاز قبل المباراة لعب دورًا في إخراج أفضل ما لدى اللاعبين.

وأشاد بركات بشكل خاص بأشرف بن شرقي الذي تألق في مركز المهاجم إلى جانب حسين الشحات مؤكدًا أن المباريات الكبرى دائمًا ما تكشف عن قيمة اللاعبين الكبار.

جمال حمزة: فارق الجودة ظهر

أما جمال حمزة فقد ذهب إلى تحليل أعمق مشيرًا إلى وجود فارق واضح في الجودة بين لاعبي الفريقين خلال اللقاء متسائلًا عن سبب غياب هذا المستوى عن الأهلي طوال الموسم.

وأكد أن الفريق الأحمر لعب بروح جماعية واضحة بعكس الفترات السابقة التي كان يغلب عليها الطابع الفردي وهو ما ساهم في تحقيق هذا الانتصار الكبير.

وفي المقابل أشار إلى أن الزمالك عانى من توظيف بعض اللاعبين في غير مراكزهم ما أثر على توازنه داخل الملعب خاصة في ظل قوة الأهلي في إغلاق المساحات.

ورغم الخسارة أشاد حمزة بجماهير الزمالك مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا رائعًا في الدعم والمساندة وكان لهم دور كبير في بقاء الفريق ضمن دائرة المنافسة حتى الآن.

ضياء السيد: بيكهام رجل المباراة

وأثنى ضياء السيد على عدد من لاعبي الأهلي وفي مقدمتهم أحمد رمضان بيكهام الذي وصف أداءه بأنه مباراة العمر مشيدًا بقرار الجهاز الفني بالدفع به في هذه المواجهة الكبيرة.

كما أشاد بطاهر محمد طاهر مؤكدًا أنه لاعب يمتلك شخصية قوية داخل الملعب ويمكن الاعتماد عليه في المواجهات الكبرى إلى جانب إشادته بأشرف بن شرقي الذي اعتبره النجم الأول للمباراة.

أحمد جعفر: الزمالك دفع ثمن الهجوم المبكر

من جهته رأى أحمد جعفر أن بداية الزمالك كانت مرتبكة حيث منح الأهلي فرصة السيطرة عبر الاعتماد على الهجمات المرتدة وهو ما استغله الفريق الأحمر بذكاء.

وأشار إلى أن الهدف المبكر لبن شرقي غيّر مجريات اللقاء وأجبر الزمالك على تعديل استراتيجيته لكنه وقع في فخ الاستحواذ السلبي دون خطورة حقيقية.

وأضاف أن تدخلات الجهاز الفني للأهلي خاصة الدفع بأليو ديانج ساهمت في إحكام السيطرة على وسط الملعب مؤكدًا أن بعض الأخطاء الفردية كانت سببًا مباشرًا في تضخم النتيجة.

الشيشيني: واحدة من أسوأ مباريات الزمالك

بدوره لم يخفي سامي الشيشيني خيبة أمله من أداء الزمالك مؤكدًا أن الفريق قدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم في وقت كان يحتاج فيه للظهور بشكل أقوى للحفاظ على صدارته.

وأوضح أن فقدان نقاط مهمة في توقيت حساس زاد من تعقيد موقف الفريق رغم استمرار تواجده في القمة مشددًا على أن الأهلي استحق الفوز بفضل التنظيم التكتيكي واستغلال الفرص.

إبراهيم عبد الجواد: الشحات لغز دكة البدلاء

وعبر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن دهشته من جلوس حسين الشحات على مقاعد البدلاء في فترات سابقة مؤكدًا أن اللاعب يثبت في كل مرة أنه أحد أهم العناصر الهجومية في الأهلي.

أمير هشام: هذا هو الأهلي الحقيقي

واعتبر أمير هشام أن ما قدمه الأهلي في القمة هو مستواه الطبيعي مشيدًا بعدد من اللاعبين أبرزهم مصطفى شوبير الذي تصدى لركلة جزاء حاسمة إلى جانب مروان عطية وطاهر محمد طاهر.

وأشار إلى أن الفوز أعاد إحياء آمال الأهلي في المنافسة على الأقل في حجز مقعد بدوري أبطال إفريقيا مؤكدًا أن الدوري هذا الموسم أصبح على صفيح ساخن.