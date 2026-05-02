عودة شهادة الـ 17.25% | البنوك تتحرك لامتصاص السيولة .. تفاصيل
انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق
عناصر مجهولة.. سطو مسلح على ناقلة نفط قرب سواحل اليمن وتحويل مسارها إلى الصومال
الأمم المتحدة : 3 آلاف إصابة بالكوليرا و3 وفيات في 3 أشهر باليمن
الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات إخلاء لبلدات في جنوب لبنان
علاقة غير شرعية | خلصوا عليه ووضعوا جثمانه بعد حرقـها في شنطة سفر بالشرقية لإخفاء الجريمة | القصة الكاملة
7 آلاف متضرر منذ 2016 .. تحرك برلماني عاجل بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر
لأول مرة في مصر.. تفاصيل إطلاق خدمة «حاج بلا حقيبة» لتسهيل نقل الأمتعة
التخطيط تضع خريطة قطاعية لاحتياجات العمالة في مصر
هوس التسمية والذهب.. ترامب يعيد تشكيل واشنطن على صورته من قوس النصر إلى البيت الأبيض
الصحة عن الإجراءات المتخذة ضد ضياء العوضي: سلامة المرضى فوق كل اعتبار
الإمارات تعلن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها
سقوط تاجر حشيش بأبو زنيمة.. المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم

ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريم فني تشغيل وصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى 19 يناير 2026، حين وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس، تفيد بقيام المتهم «نور. ص. إ. ع»، 39 عامًا، والمقيم بمدينة أبو زنيمة، بالاتجار في المواد المخدرة على مستوى الجملة ونصف الجملة، واتخاذه من مسكنه وملحقاته مخزنًا لتلك المواد، ومسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، مستخدمًا سيارة ماركة «فيرنا» في ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو بسيارته أو بمسكنه.

وتم إعداد كمين للمتهم، بعد التأكد من استعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه، حيث تمكنت القوات من ضبطه بمنطقة عمائر الفيروز بمدينة أبو زنيمة، وبحوزته جوال بلاستيكي، عُثر بداخله على 482 قطعة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 330 جنيهًا وهاتف محمول، فيما لم يُعثر على ثمة ممنوعات داخل السيارة.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والسيارة لاستخدامها في نقل المواد المخدرة.

وبفحص المضبوطات، تبين أن وزنها بلغ 2 كيلوجرام و318 جرامًا من مخدر الحشيش.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 16 جنح أبو زنيمة لسنة 2026، وبالعرض على جهات التحقيق برأس سدر، قرر وكيل النائب العام حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع التحفظ على السيارة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية.

وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والمقيدة برقم 77 كلي جنوب سيناء لسنة 2026، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسلحة أمريكية

8.6 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة لـ 4 دول بالشرق الأوسط

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم السبت 2-5-2026 وصل كام؟

ترشيحاتنا

وزارة العمل

العمل تحذر من النصب باسمها.. خدماتنا مجانية ولا وسطاء لتسجيل العمالة غير المنتظمة

أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري

النقل البري : قرارات الرئيس السيسي تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم العمال

انطلاق احتفالية المهندسين لتكريم المتميزات

انطلاق احتفالية المهندسين لتكريم المتميزات والأمهات المثاليات | صور

بالصور

لمواجهة الحر.. توفير مياه مبردة وعصائر لعمال النظافة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرهان حسين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

مركز التدريب بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لتنمية مهارات 226 متدربا

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

فيديو

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد