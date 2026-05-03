أسامة عرابي: الانفعالات الجماهيرية لا يجب أن تحكم قرارات الأهلي

قال أسامة عرابي نجم الكرة المصرية السابق إن استمرار المدير الفني توروب مع النادي الأهلي في الموسم المقبل قد يكون مطروحًا في حال نجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، مؤكدًا أن تقييم المرحلة الحالية يجب ألا يخضع للانفعالات الجماهيرية.

وخلال تصريحاته عبر برنامج «الحريفة» الإذاعي، أوضح عرابي أن ردود الفعل بعد مباراة بيراميدز كانت انفعالية، حيث طالبت الجماهير برحيل الجهاز الفني بالكامل، قبل أن تتغير الأجواء عقب مباراة الزمالك، مشددًا على ضرورة أن تكون قرارات إدارة النادي بعيدة عن التقلبات الجماهيرية السريعة.

وأضاف أن توروب يعاني من بعض القصور على المستوى الإداري في إدارة الفريق، إلى جانب وجود أخطاء فنية واضحة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التتويج بالدوري قد يمنحه فرصة جديدة للاستمرار، خاصة في ظل ارتباط الأهلي ببعض الملفات مثل الشرط الجزائي، وإمكانية تدعيم الفريق بصفقات قوية في مراكز محددة مثل المهاجم وقلب الدفاع.

واختتم عرابي تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال خسارة الأهلي للدوري، فإن رحيل توروب سيكون شبه مؤكد، بعد ضياع أربع بطولات خلال فترة توليه المسئولية مع الفريق.