بهبوط 34.5%.. أرباح كيما تتخطي الـ نصف مليار جنيه خلال 9 أشهر

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن تراجع أرباحها بنسبة 34.5% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2026.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تحقيق صافي ربح بلغ 531.31 مليون جنيه خلال المدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 811.65 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وأشارت شركة كيما، إلي أنه رغم تراجع الأرباح، إلا أن إيراداتها ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 7.31 مليار جنيه، مقابل 6.39 مليار جنيه في المدة نفسها من العام المالي السابق له.

أسباب تراجع صافي الربح:

ذكرت شركة كيما أن هناك عدة عوامل أثرت علي الأرباح، إذ تضتمنت قائمة الدخل حتى نهاية مارس 2026، وهي:

ارتفاع تكلفة إيرادات النشاط بقيمة 412 مليون جنيه.

زيادة خسائر فروق العملة بقيمة 560 مليون جنيه.

زيادة التكاليف التسويقية إذ ارتفعت بقيمة 146 مليون جنيه.

كيما أقوى الشركات في السوق المصري

وجاءت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في أسوان، ضمن قائمة مجلة “فوربس” الشرق الأوسط السنوية لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025، وحلت "كيما"، التي تأسست عام 1956 وأحد الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، بالمرتبة 34 في القائمة.

وبدأت "كيما" في أغسطس 2024 في مشروع إقامة مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي.

ونجحت الشركة مؤخرا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف أكثر من 5 سنوات، وقد وقعت اتفاقا مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية باستثمارات سعودية)؛ بغرض استغلال وتشغيل المصنع لإنتاج سبائك السيليكومنجنيز، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، بما يحقق عوائد متوقعة لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية.