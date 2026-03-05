كيما تستهدف إقامة محطة شمسية وتحقيق 1.5 مليار جنيه أرباحا في عام 2027

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن اعتماد موازنتها التقديرية للعام المالي 2026- 2027 وإنشاء وحدة لإسالة الغاز ومحطات طاقة شمسية فوف المباني الإدارية للشركة.

وافق مجلس الإدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026- 2027، حيث تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قدره 1.505 مليار جنيه.

وكشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، توقيع عقد استراتيجي مع إحدى شركات القطاع الخاص لاستغلال فائض غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من مصنع الأمونيا.

وتشمل إنشاء وحدة لإسالة الغاز على أرض شركة كميا واستخدامه في الأغراض الصناعية، مما يخلق مورداً إضافياً للدخل ويحسن هوامش الربحية التشغيلية.

وقعت أيضا "كيما" تعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الإدارية لخفض تكاليف الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية، تماشياً مع معايير خفض البصمة الكربونية.

بيع 47 وحدة سكنية

وفي سياق آخر، وافق مجلس إدراة كيما من حيث المبدأ على بيع 47 وحدة سكنية بمشروع إسكان العاملين بـ "كيما" عبر مزايدة علنية محدودة.

وقالت شركة كيما، إن المزايدة تستهدف العاملين الذين لم يسبق لهم الحصول على وحدات، بالإضافة إلى أرباب المعاشات وأسر المتوفين من قاطني المدينة السكنية مقابل تسليم السكن الإداري، وذلك وفق تقييم معتمد وبشرط العرض على الجمعية العامة غير العادية.

شروعات الشركة

وفي أغسطس 2024 بدأت “كيما” في مشروع إقامة مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي.

ونجحت الشركة مؤخرا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف أكثر من 5 سنوات، وقد وقعت اتفاقا مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية باستثمارات سعودية)؛ بغرض استغلال وتشغيل المصنع لإنتاج سبائك السيليكومنجنيز، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، بما يحقق عوائد متوقعة لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية.