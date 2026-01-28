قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنمو 47%.. كيما تحقق أرباح تصفية بقيمة 1.1 مليار جنيه

علياء فوزى

كشفت الشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها  بنسبة 47%، على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تحقيق  أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 810.13 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات نشاط كيما  خلال الستة أشهر إلى 4.15 مليار جنيه، مقابل 3.97 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأشارت شركة كيما، إلي اسباب زيادة أرباحها النصفية بسبب نموا في إيرادات المبيعات بقيمة 181 مليون جنيه، انخفاض في تكلفة إيرادات النشاط بقيمة 66 مليون جنيه، زيادة في مكاسب فروق العملة بقيمة 275 مليون جنيه وانخفاض في مكاسب تقييم استثمار عقاري بقيمة 173 مليون جنيه.

مشروعات الشركة

وفي أغسطس 2024 بدأت “كيما” في مشروع إقامة مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي.

ونجحت الشركة مؤخرا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف أكثر من 5 سنوات، وقد وقعت اتفاقا مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية باستثمارات سعودية)؛ بغرض استغلال وتشغيل المصنع لإنتاج سبائك السيليكومنجنيز، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، بما يحقق عوائد متوقعة لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية.

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

