حمزة العيلي: حكاية نرجس نفحة ربانية وريهام عبدالغفور فظيعه

كشف الفنان حمزة العيلي، تفاصيل جديدة عن دوره في مسلسل حكاية نرجس، مشيرا إلى أن هذا الدور من أهم الأدوار في مسيرتي الفنية.

واضاف الفنان حمزة العيلي، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن مسلسل حكاية نرجس نفحة ربانية، متابعا أن فريق العمل كله في غاية الروعة والمخرج مخرج يفهم جيدا في الممثلين وفي غاية الروعة.

وتابع الفنان حمزة العيلي، أن :"ريهام عبدالغفور فظيعه وقدمت دور ماصدقتهاش وخاصة في آخر الدور".

تحدث حمزة العيلي، خلال هذه الحلقة عن كواليس مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي 2026 من خلال مسلسلي “المداح 6-أسطورة النهاية”، “حكاية نرجس".

