مواجهة حاسمة لمانشستر سيتي أمام إيفرتون في سباق اللقب

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مباراة في غاية الأهمية مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يحل ضيفًا على نظيره إيفرتون في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا في صراع التتويج.

السيتي يسعى لمواصلة الضغط على الصدارة

يدخل مانشستر سيتي المواجهة بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا وهو يدرك أن الفوز هو الخيار الوحيد للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب. الفريق يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، ويطمح لتقليص الفارق مع المتصدر آرسنال، الذي وسّع الفارق إلى 6 نقاط بعد فوزه الأخير.

آرسنال يزيد الضغوط على المنافسين

نجح آرسنال في تحقيق انتصار مهم خلال الجولة ذاتها، بعدما تغلب على فولهام بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول الترتيب. هذا الفوز وضع ضغطًا إضافيًا على مانشستر سيتي، الذي بات مطالبًا بتحقيق الانتصارات في مبارياته المتبقية دون إهدار أي نقاط.

إيفرتون يبحث عن نتيجة إيجابية على أرضه

على الجانب الآخر، يخوض إيفرتون المباراة بأريحية نسبية، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة. ورغم ابتعاده عن مراكز الخطر، يسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الدوري، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على سباق اللقب.