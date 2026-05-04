الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟
الصين: ضمان حرية الملاحة في الشرق الأوسط مسؤولية دولية مشتركة
تحذير من الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية ومناطق بالشمال
سعر الدولار اليوم الإثنين 4-5-2026
قبل الزحمة.. تعرف على أسعار الأضاحي اليوم وأفضل وقت للشراء
إيران: إعـ.دام 3 متهمين بالمشاركة في احتجاجات يناير
أمريكا: نقل السفينة توسكا وطاقمها إلى باكستان تمهيدا لإعادتهم إلى إيران
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4-5-2026 والقنوات الناقلة
19 ألف وحدة سكنية.. فئات يمكنها التقديم للحصول على شقة بسكن لكل المصريين
صلاة الضحى وفضلها العظيم.. ما أفضل وقت لأدائها وعدد ركعاتها؟
تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواجهة حاسمة لمانشستر سيتي أمام إيفرتون في سباق اللقب

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مباراة في غاية الأهمية مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يحل ضيفًا على نظيره إيفرتون في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا في صراع التتويج.

السيتي يسعى لمواصلة الضغط على الصدارة

يدخل مانشستر سيتي المواجهة بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا وهو يدرك أن الفوز هو الخيار الوحيد للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب. الفريق يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، ويطمح لتقليص الفارق مع المتصدر آرسنال، الذي وسّع الفارق إلى 6 نقاط بعد فوزه الأخير.

آرسنال يزيد الضغوط على المنافسين

نجح آرسنال في تحقيق انتصار مهم خلال الجولة ذاتها، بعدما تغلب على فولهام بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول الترتيب. هذا الفوز وضع ضغطًا إضافيًا على مانشستر سيتي، الذي بات مطالبًا بتحقيق الانتصارات في مبارياته المتبقية دون إهدار أي نقاط.

إيفرتون يبحث عن نتيجة إيجابية على أرضه

على الجانب الآخر، يخوض إيفرتون المباراة بأريحية نسبية، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة. ورغم ابتعاده عن مراكز الخطر، يسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الدوري، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على سباق اللقب.

مانشيستر سيتى إيفرتون أخبار الرياضة دورى نايل الدورى الإنجليزى

