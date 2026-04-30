الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الإنجليزي يعلن حكم نهائي الكأس بين مانشستر سيتي وتشيلسي

الحكم دارين إنجلاند
الحكم دارين إنجلاند
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعيين الحكم دارين إنجلاند لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم 16 مايو المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، والتي تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه المباراة تُعد الأولى في مسيرة إنجلاند كحكم ساحة في نهائي البطولة، بعدما سبق له التواجد كحكم رابع في نهائي نسخة 2025، كما عمل مساعدًا للحكم في نهائي عام 2015.

ويُعد إنجلاند من الحكام الذين يديرون مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أغسطس 2020، بعد مسيرة بدأها كحكم مساعد بين عامي 2012 و2015، قبل أن يتم إدراجه ضمن قائمة الحكام الدوليين المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2022.

ويحمل نهائي هذا العام طابعًا مميزًا، بعد تعيين أكيل هاوسون حكمًا مساعدًا، ليصبح أول حكم أسود البشرة يشارك في إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتكون طاقم التحكيم من: دارين إنجلاند حكمًا للساحة، ويعاونه تيم وود وأكيل هاوسون، بينما يتولى سام باروت مهمة الحكم الرابع، وستيف ميريديث حكمًا مساعدًا احتياطيًا، وبيتر بانكس حكمًا لتقنية الفيديو، ونيك هوبتون مساعدًا له.

وكان تشيلسي قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على ليدز يونايتد بهدف دون رد، فيما صعد مانشستر سيتي عقب تغلبه على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1.

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

ترشيحاتنا

أبرد مكان فى الكون

ثلج يفوق الخيال.. كيف كشف العلماء أبرد مكان معروف في الكون؟

أفريقيا

قارة تنقسم .. كيف تعيد أفريقيا رسم خريطة الأرض؟

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

بالصور

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد