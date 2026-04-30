الاتحاد الإنجليزي يعلن حكم نهائي الكأس بين مانشستر سيتي وتشيلسي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعيين الحكم دارين إنجلاند لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم 16 مايو المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، والتي تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه المباراة تُعد الأولى في مسيرة إنجلاند كحكم ساحة في نهائي البطولة، بعدما سبق له التواجد كحكم رابع في نهائي نسخة 2025، كما عمل مساعدًا للحكم في نهائي عام 2015.

ويُعد إنجلاند من الحكام الذين يديرون مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أغسطس 2020، بعد مسيرة بدأها كحكم مساعد بين عامي 2012 و2015، قبل أن يتم إدراجه ضمن قائمة الحكام الدوليين المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2022.

ويحمل نهائي هذا العام طابعًا مميزًا، بعد تعيين أكيل هاوسون حكمًا مساعدًا، ليصبح أول حكم أسود البشرة يشارك في إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتكون طاقم التحكيم من: دارين إنجلاند حكمًا للساحة، ويعاونه تيم وود وأكيل هاوسون، بينما يتولى سام باروت مهمة الحكم الرابع، وستيف ميريديث حكمًا مساعدًا احتياطيًا، وبيتر بانكس حكمًا لتقنية الفيديو، ونيك هوبتون مساعدًا له.

وكان تشيلسي قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على ليدز يونايتد بهدف دون رد، فيما صعد مانشستر سيتي عقب تغلبه على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1.