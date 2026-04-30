إعلان طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في صراع مجموعة الحسم بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 على إستاد برج العرب، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين ضمن صراع مجموعة التتويج، سواء على مستوى المنافسة على المراكز المتقدمة أو تحسين ترتيب جدول الدوري في المراحل الحاسمة من المسابقة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم محمود ناجي كحكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال كمساعد أول، وهاني خيري كمساعد ثانٍ، بينما يتولى أحمد عبد الله مهام الحكم الرابع.

وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم تعيين وائل فرحان حكمًا لتقنية VAR، ويعاونه هيثم الشريف كحكم مساعد للفيديو، في إطار حرص اللجنة على توفير أعلى درجات الدقة التحكيمية خلال هذه المرحلة الحاسمة من المنافسات.

وتأتي المباراة في ظل اشتعال المنافسة بين فرق مجموعة التتويج، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع تقارب النقاط بين عدد من الأندية، ما يزيد من أهمية كل مواجهة في تحديد ملامح بطل الدوري هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين المصري وسيراميكا كليوباترا، في ظل امتلاك الفريقين لعناصر مميزة قادرة على صنع الفارق، إلى جانب رغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على فرق الصدارة في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.